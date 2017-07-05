Умер актер и журналист Евгений Бельжицкий

Сегодня, 11 июля в реанимации областной больницы скончался Евгений Бельжицкий. Он был актером, журналистом, телеведущим и писателем. По настоящему талантливый, он был универсальным. И очень АСТВ-шным. Сейчас, выясняется, что он работал в телекомпании не так долго, хотя нам казалось, что мы были вместе всегда. Он остался нам другом.

Ольга Викулова, бывший главный редактор газеты «Телемир»:

- Наша встреча состоялась в июле 1999 года. На телеканале АСТВ шли съемки юмористических рекламных заставок, главным действующим лицом которых и стал Евгений Николаевич. Так получилось, что в перерыве между съемками мы разговорились. Причем наша беседа сразу приняла непринужденную, доброжелательную форму, как между хорошо знакомыми людьми. Начало рубрики «Проверено на себе», ставшей одной из самых рейтинговых в газете «Телемир», было положено в тот самый момент, когда мы коснулись темы приготовления пельменей. Слышали бы вы с каким воодушевлением Евгений Николаевич рассказывал мне о рецепте под названием «Три толстяка»! Пожалуй, это была самая завораживающая, самая волнительная и одновременно аппетитная история, что мне приходилось слышать. Рассказ еще не был закончен, а я уже представляла его на страницах газеты. Я предложила Евгению Николаевичу вести новорожденную рубрику. И хотя предложение его обескуражило, он обещал попробовать что-нибудь написать. Две недели ушли на подготовку первого текста. Он был пущен в печать без единого исправления, что большая редкость. Это было не просто рецепты, это была яркая, сочная, соблазнительная зарисовка из жизни, сочетающая в себе автобиографическое повествование.

Потом газетная рубрика, которая существовала два с половиной года, выросла в книгу рецептов и баек.

Наталья Сердюк, бывший редактор и ведущая АСТВ:

- Я вспоминаю его дружеские эпиграммы на коллег. Они всегда были очень ироничные и очень в точку. Умел он такое в людях подметить… Мы делали с ним проект «Домашний ресторан». Приглашал к себе гостей, они готовили что-то, разговаривали. И всех он умел к себе расположить. Съемки проходили в обычной однокомнатной квартире на первом этаже, но никого это не смущало. В гости к Бельжицкому приходили и простые сахалинцы, и настоящие звезды, такие, как Михаил Боярский. И со всеми у Евгения получался доверительный и интересный разговор.

Галина Малышева, бывший редактор и ведущая АСТВ:

- В моей жизни были три человека, которые сформировали меня, как личность. Одним из них был Евгений Бельжицкий. Мы были вместе всю жизнь. В 14 лет я пришла в народный театр при ДК "железнодорожников, он там уже работал. Он - мой старшина Васьков. Мы вместе играли в "А зори здесь тихие". Я играла там Соню Гурвич, Галю Четвертак, а потом, когда стала старше - Риту Осянину. А он все время играл Васькова. Потом была "Утиная охота", наш бенефис...

Потом мы вместе работали на телевидении. Я не могу поверить, что Евгения нет. Мы в последнее время переписывались и я все хотела выбрать время и, наконец, встретиться. Страшно жалею, что этого уже не сделать...

Год назад в жизни Евгения Бельжицкого произошло важное событие – его нашли родственники из Израиля и США. Бельжицких, еврейскую семью из Польши, разлучила война и Холокост. Спустя десятилетия потомки нашли родных на разных концах земли. В апреле 2017 года все они встретились в Израиле. Казалось, это было началом новой страницы в истории семьи...

Евгению Бельжицкому было 65 лет.

Прощание с Евгением Бельжицким пройдет в Храме Святителя Иннокентия на ул. Пограничной в Южно-Сахалинске в четверг, 13 июля в 13.00.