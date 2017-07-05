В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка

В Южно-Сахалинске на улице Комсомольской возле детской музыкальной школы № 5 у остановки автомобиль Toyota Cami синего цвета сбил девушку. ДТП произошло около 13:50 на пешеходном переходе.

Сбив человека, автомобиль проехал еще несколько метров, прежде чем остановился. Как утверждает водитель, он не заметил девушку из-за выезжавших со двора машин. При этом очевидцы говорят, что на самом деле обзор был открыт, а мужчина просто нарушил правила.

Пострадавшей 15 лет. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Девушку увезла в областную больницу скорая помощь.