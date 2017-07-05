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В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка

В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка

Девушку увезли в больницу

В Южно-Сахалинске на улице Комсомольской возле детской музыкальной школы № 5 у остановки автомобиль Toyota Cami синего цвета сбил девушку. ДТП произошло около 13:50 на пешеходном переходе.
 
Сбив человека, автомобиль проехал еще несколько метров, прежде чем остановился. Как утверждает водитель, он не заметил девушку из-за выезжавших со двора машин. При этом очевидцы говорят, что на самом деле обзор был открыт, а мужчина просто нарушил правила.
 
Пострадавшей 15 лет. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Девушку увезла в областную больницу скорая помощь.
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В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка , Фото: 1
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка , Фото: 2
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка , Фото: 3
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка , Фото: 4
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка , Фото: 5
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В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 14:14 +3
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Комментарии
Vaska
Написано сегодня, в 14:19
И лежачие полицейские и пешеходный переход в зоне видимости метров 300 и дорога не загружена. И всё равно умудрился сбить. Как???
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+17
AX9566
Написано сегодня, в 14:35
Vaska, Пятак похоже в телефон долбил
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:36
Vaska, называется"рулю левой пяткой" - небрежная езда, невнимательность, наплевательство на других участников движения.
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+8
Nektos
Написано сегодня, в 14:26
Просто проигнорировал все знаки и правила...
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+10
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 14:38
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
Ее увезли в больницу... Кого "её" - МАШИНУ?
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+1
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 14:46
В корсакове час назад примерно тоже ребёнка сбила машина .
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+2
Кристина
Написано сегодня, в 14:49
Бедная девушка....водитель слепошара мудила
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+4
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 14:58
Бедная девочка! Скорейшего выздоровления.
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+3
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 14:59
Да Господи, что ж такое-то?
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+3
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 15:00
Прям как сводки с фронта!
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:34
И велосипеда нет. И все равно сбивают. За телефоны пора морду бить уже водителям. Через одного в телефонах сидят.
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:35
Интересно. На фото стоят машины на тротуаре. Как раз напротив пешеходного перехода. Если выходить из за джипа. То и сбить могут
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+4
Frederic Lorsan
Написано сегодня, в 15:42
ostrovsakhalin, интересно, к этим машины у наших правоохранителей вопросы возникли или нет...
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+4
trdsport65
Написано сегодня, в 15:47
Frederic Lorsan, вряд ли, учитывая что пол города стоит на дороге тупо заняв ряд для движения либо стоял на тротуарах и никаких к ним вопросов нет. все тонированных ловят, это ж самые опасные нарушители
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+4
Yela
Написано сегодня, в 15:56
Водителя не в коем случае не защищаю, но и пешеходы у нас не очень обучены дорогу переходить. Сколько раз обращал внимание на таких, идут себе прямо возле пешеходного перехода, не скажешь даже что собираются дорогу переходить и вдруг резко сворачивают на пешеходный переход вообще не смотря по сторонам, причём относится это ко всем, и взрослым и детям.
Я сам стараюсь дождаться когда автомобили начнут тормозить и тогда уже перехожу дорогу, ибо по другому страшно, зная какие неадекваты у нас есть.
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+3
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 16:25
Yela, Конечно, бывает, надо держать ухо востро!
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:29
Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
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+2
MASHUTA
Написано сегодня, в 16:39
Может поставить полицейских с дробовиком перед пешеходными переходами..............
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+1
Online
SIV Online
Написано сегодня, в 16:41
Водитель пожилой дед, сам в шоке, аж говорить не мог, когда из машины вышел. Девушка торопилась, заходя на переход видимо не посмотрела по сторонам. Проскочила она прямо передо мной, я по тротуару шла, услышала удар, смотрю лежит ребенок и машина затормозила. Может кто и выезжал из повотора и закрыл водителю обзор, мне со спины не видно было, может отвлекся он. Помогли чем могли, пока скорая ехала, не давали ей встать и шевелится, лед к челюсти приложили. Говорили с ней. Милиция раньше скорой приехала. Дед до суда может и не дожить, сердце не выдержит. Винить бессмысленно обоих, главное чтоб выжила девочка, еще вся жизнь впереди. Подростки верят, что если зебра, то безопасно, если светофор, то еще безопаснее. Но это не так! Всегда надо смотреть по сторонам, и убедиться что водитель тебя увидел и начал тормозить. Девочке, бедняжечке, скорее выздороветь. Жалею, что не взяла телефон подруги, которая ее подвезла до поворота перед проишествием, чтобы узнать что с ней все будет хорошо. Напишите мне лично или в комментарии, пожалуйста, если будете читать. Если нужны показания свидетеля - тоже.
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+2
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