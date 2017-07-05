Яхтсмены с Сахалина и Хабаровска покорили залив Невельского

В Холмске прошли соревнования по парусному спорту. В портовый город приехали спортсмены из Невельска и Хабаровского края.

«Кубок залива Невельского» традиционно является одним из самых интересных и значимых соревнований области по парусному спорту. 40 человек отстаивали право подняться на пьедестал почета. Старты проходили в течение нескольких дней. Время приходилось все время корректировать из-за вмешательства погоды.

В первый день регаты старты прошли в двух классах – «Луч» и «Оптимист». Это соревнования для опытных ребят, которые уже не один год осваивают парусный спорт.

На «Луче» вне конкуренции оказался Алексей Ющенко из Холмска. Яхтсмен много лет занимается парусным спортом и является неоднократным победителем соревнований.

- У Ющенко борьба была во второй гонке. Он в один момент перешел на вторую позицию. На последнем повороте он оторвался от своих соперников и финишировал первым. В основном Алексей хорошо гоняется, поэтому как таковых соперников у него нет. Он тактически решает задачи так, чтобы ему никто не мешал, - рассказывает тренер по парусному спорту города Холмска Борис Веселиков.

Алексей Ющенко стал победителем соревнований в своей возрастной группе и классе. Вторым на пьедестал почета поднялся Дмитрий Чугай из Хабаровского края. Третье место у Ксении Козловой также из Хабаровского края.

В классе «Оптимист серебряный флот» победу одержали ребята из Хабаровского края. Станислав Лосев из Ванино возглавил тройку лидеров. Второй была Валентина Сагитова. Третье место у Полины Филатовой.

В классе «Оптимист золотой флот» первым был Глеб Воеводский, серебро у Полины Христниковой, третье место у Алины Петровой. Девочки представляют Холмск, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.