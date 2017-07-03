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Береты Президентского полка вручили сахалинским курсантам

Береты Президентского полка вручили сахалинским курсантам

Торжественной церемонией на мемориале Славы Южно завершилась смена «Служу Отечеству»

Ее участниками стали 100 молодых сахалинцев из 8 районов области в возрасте от 14 до 17 лет. В течение 10 дней на базе загородного лагеря «Сахалинский Артек» они осваивали азы начальной военной подготовки и рукопашного боя, учились выживать в условиях дикой природы, знакомились с героическими страницами в истории нашей страны. Наградой для лучших курсантов стали васильковые береты - символы доблести и чести - из рук губернатора Олега Кожемяко и других почетных гостей мероприятия.

Сложнее всего, говорит Дмитрий Криволап из Южно-Сахалинска, было на первых порах привыкнуть к распорядку в лагере. Подъем ранним утром, зарядка, и занятия в течение всего дня с перерывом лишь на несколько коротких приемов пищи.

- Конечно, для меня, как для любого мальчишки важным было научиться обращаться с оружием. Мы разбирали и собирали автоматы, участвовали в стрельбах. Полезные знания приобрел в походах – как ориентироваться на местности, а в случае необходимости, и спасти себе жизнь. Многое узнал о героях, которые защищали нашу Родину. С ребятами сдружился, мы стали одной семьей. В будущем мечтаю стать танкистом, - поделился впечатлениями школьник.

Подобные учебно-тренировочные сборы по всей стране проводит Всероссийский военно-патриотический центр «Вымпел». На Сахалине лагерь «Служу Отечеству» организуют уже второй год подряд. Нынешнюю смену посвятили памяти генерал-майора органов госбезопасности Юрия Дроздова – инициатора создания подразделения специального назначения «Вымпел».

- Мы готовим ребят не к службе в армии, а к защите Родины, это более широкое понятие. Основная цель – воспитать патриотов, сформировать у молодежи уважительное отношение к своему государству, к ее великой истории, - сказал заместитель директора военно-патриотического центра «Вымпел» Павел Решетов. – Все участники сахалинской смены сдавали своего рода «экзамен» на получение василькового берета – оценивалась грамотность их действий в ходе так называемого боевого выхода. Успешно справились с испытаниями примерно две трети школьников. В первую очередь мы оценивали не физические данные, а крепость духа, морально-волевые качества, которые проявляются в готовности жертвовать чем-то ради своих друзей и команды для достижения общей цели.

Среди курсантов, ставших сегодня обладателями васильковых беретов, - много девчонок. Южносахалинка Валерия Логачева уверенно преодолела все трудности. Вот уже несколько лет она состоит в военно-спортивном клубе «Десантник». А в будущем намерена поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

- Для меня все происходящее очень волнительно и ответственно. Чувствую гордость за себя и всех ребят, инструкторов, которые нас многому обучили, - сказала Валерия.

Ее и других участников военно-патриотического лагеря с окончанием смены сегодня поздравил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- За эти 10 дней вы прошли настоящую школу жизни: приобщились к военному делу, научились обращаться с оружием, попробовали себя в поисковой работе, познакомились с историями героев нашей страны. Но, пожалуй, самое главное – почувствовали, что такое настоящее братство, как важна взаимовыручка и поддержка в любом деле. Уверен, вы будете честно и преданно трудиться на благо Отечества, независимо от того, какую профессию в дальнейшем выберете. Хочу пожелать вам с честью носить васильковые береты  Президентского полка, - обратился к курсантам глава региона.

Церемония, которая проходила на мемориале  Славы, завершилась минутой молчания. Собравшиеся почтили память павших воинов, которые в августе 1945 года освобождали Южный Сахалин и Курильские острова. К Вечному огню были возложены цветы.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:08 +1
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Комментарии
MASHUTA
Написано сегодня, в 10:50
Опять самореклама для губернатора..Лучше бы делом занимался... НО ему не надо нашу область возносить на высокую ступень...Он заботиться о своем приморском крае
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:59
MASHUTA, странное у вас понимание слова "самореклама". Статья даже не ПСО написана)))) И чем плох для нашей области патриотический лагерь? А когда Олег Николаевич стал представителем Приморья?
..
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+1
Alenushka
Написано сегодня, в 12:20
MASHUTA, амурка как бы не приморский край?!
или я уже что-то пропустила?
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+1
sasch
Написано сегодня, в 14:11 Отредактированно сегодня, в 14:11
Alenushka, Пропустили видать, один урок по географии. Так как "амурка" (Амурская область) ну никак не Приморский край
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Еще 1 комментарий
sasch
Написано сегодня, в 14:15
А я вот рад за пацанов и девчонок!
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Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:21
sasch, да вообще крутяк. Будет о чем сочинение написать 1 сентября))
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