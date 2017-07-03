Береты Президентского полка вручили сахалинским курсантам

Ее участниками стали 100 молодых сахалинцев из 8 районов области в возрасте от 14 до 17 лет. В течение 10 дней на базе загородного лагеря «Сахалинский Артек» они осваивали азы начальной военной подготовки и рукопашного боя, учились выживать в условиях дикой природы, знакомились с героическими страницами в истории нашей страны. Наградой для лучших курсантов стали васильковые береты - символы доблести и чести - из рук губернатора Олега Кожемяко и других почетных гостей мероприятия.

Сложнее всего, говорит Дмитрий Криволап из Южно-Сахалинска, было на первых порах привыкнуть к распорядку в лагере. Подъем ранним утром, зарядка, и занятия в течение всего дня с перерывом лишь на несколько коротких приемов пищи.

- Конечно, для меня, как для любого мальчишки важным было научиться обращаться с оружием. Мы разбирали и собирали автоматы, участвовали в стрельбах. Полезные знания приобрел в походах – как ориентироваться на местности, а в случае необходимости, и спасти себе жизнь. Многое узнал о героях, которые защищали нашу Родину. С ребятами сдружился, мы стали одной семьей. В будущем мечтаю стать танкистом, - поделился впечатлениями школьник.

Подобные учебно-тренировочные сборы по всей стране проводит Всероссийский военно-патриотический центр «Вымпел». На Сахалине лагерь «Служу Отечеству» организуют уже второй год подряд. Нынешнюю смену посвятили памяти генерал-майора органов госбезопасности Юрия Дроздова – инициатора создания подразделения специального назначения «Вымпел».

- Мы готовим ребят не к службе в армии, а к защите Родины, это более широкое понятие. Основная цель – воспитать патриотов, сформировать у молодежи уважительное отношение к своему государству, к ее великой истории, - сказал заместитель директора военно-патриотического центра «Вымпел» Павел Решетов. – Все участники сахалинской смены сдавали своего рода «экзамен» на получение василькового берета – оценивалась грамотность их действий в ходе так называемого боевого выхода. Успешно справились с испытаниями примерно две трети школьников. В первую очередь мы оценивали не физические данные, а крепость духа, морально-волевые качества, которые проявляются в готовности жертвовать чем-то ради своих друзей и команды для достижения общей цели.

Среди курсантов, ставших сегодня обладателями васильковых беретов, - много девчонок. Южносахалинка Валерия Логачева уверенно преодолела все трудности. Вот уже несколько лет она состоит в военно-спортивном клубе «Десантник». А в будущем намерена поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

- Для меня все происходящее очень волнительно и ответственно. Чувствую гордость за себя и всех ребят, инструкторов, которые нас многому обучили, - сказала Валерия.

Ее и других участников военно-патриотического лагеря с окончанием смены сегодня поздравил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- За эти 10 дней вы прошли настоящую школу жизни: приобщились к военному делу, научились обращаться с оружием, попробовали себя в поисковой работе, познакомились с историями героев нашей страны. Но, пожалуй, самое главное – почувствовали, что такое настоящее братство, как важна взаимовыручка и поддержка в любом деле. Уверен, вы будете честно и преданно трудиться на благо Отечества, независимо от того, какую профессию в дальнейшем выберете. Хочу пожелать вам с честью носить васильковые береты Президентского полка, - обратился к курсантам глава региона.

Церемония, которая проходила на мемориале Славы, завершилась минутой молчания. Собравшиеся почтили память павших воинов, которые в августе 1945 года освобождали Южный Сахалин и Курильские острова. К Вечному огню были возложены цветы.