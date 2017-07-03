Охраняющему границу в Сахалинской области судну присвоено имя Евгения Колчина

Пограничному судну «ППС-824», несущему службу у берегов Сахалина и Курил, присвоено имя контр-адмирала Колчина Евгения Семеновича. Торжественная церемония состоялась в Невельске на территории службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Специально для участия в ней на Сахалин прилетел сын известного советского военно-морского деятеля.

Как рассказал в своем выступлении начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов, Евгений Колчин родился в 1904 году. Свою службу в Красной армии он начал 1921 году. В дальнейшем окончил командный факультет Военно-морской академии имени Ворошилова. Участвовал в боевых действиях у озера Хасан и реки Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны сражался на кораблях Волжской и Дунайской военных флотилий. Участвовал во взятии Берлина и был тяжело ранен в конце апреля 1945 года. В послевоенные годы вел преподавательскую работу, возглавлял Высшее военно-морское пограничное училище. Награды – орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Нахимова второй степени, два ордена Отечественной войны первой степени, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».

Экипаж пограничного патрульного судна «ППС-824» достойно выполняет поставленные перед ним задачи. Осенью 2015 года совместно с авиацией и спецназом совершил задержание браконьерского судна, которое вело нелегальный промысел в российских водах.

Губернатор Олег Кожемяко, принимавший участие в торжественной церемонии, тепло поздравил собравшихся со знаменательным событием.

- Правительство нашей страны уделяет огромное внимание защите границ России, охране ее богатств, - сказал он. - В свою очередь власти островного региона также оказывают поддержку пограничникам, несущим службу на Сахалине и Курилах. Мы строим дома, квартиры в которых предназначены для сдачи в коммерческий наем по доступным ценам. Ключи от них регулярно получают наши пограничники. И в дальнейшем мы продолжим работу, направленную на решение социальных проблем тех, кто охраняет рубежи Российской Федерации.

- Для нашей семьи большая честь, что имя моего отца будет увековечено таким образом, - поделился сын контр-адмирала Евгений Колчин. – Он был очень скромным человеком. Исповедовал принцип: позаботься о подчиненных и, возможно, когда-нибудь начальство позаботится о тебе. Служба Родине была его истинным призванием, что он доказал всей своей жизнью.

Под барабанную дробь была снята ткань, прикрывающая новое наименование судна. Теперь службу по охране морских границ России будет нести «Контр-адмирал Колчин Евгений Семенович».