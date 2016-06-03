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В Северо-Курильске на местные выборы не допустили либерал-демократов

В Северо-Курильске на местные выборы не допустили либерал-демократов

Причиной стал некачественный пакет документов

В Северо-Курильске в выборах депутатов городского собрания не смогут принять участие либерал-демократы. Территориальная комиссия отказалась заверить список ЛДПР.

По словам председателя ТИК Максима Косонога, представители партии предоставили пакет документов в срок (до вечера 6 июля, когда прием истекал). Однако при проверке оказалось, что они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к предвыборной документации. Причем недостатки нельзя было назвать мелкими – та, большинство документов вместо оригиналов были поданы в копиях; отсутствовали данные о паспортах и дипломах потенциальных кандидатов; не было должным образом удостоверенных сведений о доходах. Представители же ЛДПР, по словам Косонога, даже не обратились за помощью в избирком, где им помогли бы разобраться с проблемными бумагами и подать корректный пакет.

На последнем заседании территориальной избирательной комиссии партии в итоге было отказано в заверении списков и, соответственно, участии в выборах депутатов Собрания Северо-Курильского городского округа, назначенных на 10 сентября.

Северо-Курильск длительное время является «проблемной» территорией для либерал-демократов. Так, в 2014 году представитель партии был снят районным судом с выборов мэра городского округа. В 2016 году после вмешательства прокуратуры депутатских должностей лишились еще два представителя ЛДПР – они вовремя не предоставили данные о расходах, доходах и имуществе за предыдущий год. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:16 +1
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