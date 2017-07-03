Семьи, которые прожили вместе более 30 лет, чествовали в Южно-Сахалинске

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, 13 южно-сахалинских семей получили медали «За любовь и верность», грамоты за продолжительную историю семейного союза и крепость отношений, цветы и подарки, сообщает пресс-служба мэрии. Торжественная церемония и праздничный концерт прошли в городском доме культуры «Родина».

Стаж совместной жизни гостей мероприятия насчитывал от 30 лет. А две семьи отпраздновали бриллиантовые свадьбы. Так, 60-летний юбилей брака отметили Николай Семенович и Валентина Васильевна Азаренко. Оба супруга имеют правительственные награды, звания ветеранов труда и почетных ветеранов Сахалинской области. 60 лет вместе ветераны труда Серафим Николаевич и Генриетта Александровна Черентаевы. «Семейные долгожители» были приглашены на сцену первыми.

Поздравляя супружеские пары, мэр города Сергей Надсадин отметил, что семья является одной из традиционных ценностей для нашего общества. Она позволяет человеку полностью раскрыться и быть успешным.

- Иметь хорошую семью не только большое счастье, но и большая ответственность, - подчеркнул глава города. Он пожелал семейным союзам хранить любовь и уважение друг к другу.

Начальник отдела ЗАГС г. Южно-Сахалинска Оксана Карпович рассказала, что в областном центре уделяется немало внимания укреплению института семьи, в том числе и посредством проведения подобных мероприятий.

- Крепкая семья - это всегда достойный пример будущим поколениям, это залог успеха и процветания нашей страны, - заключила она.

По информации начальника городского отдела ЗАГС, с начала 2017 года в областном центре было заключено 863 брака. Это на 22 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятницу, 7 июля (07.07.17), ЗАГС работал в усиленном режиме, зарегистрировав 24 семейных союза. В этом году в городе родились 1585 малышей, в том числе 31 двойня и одна тройня.