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Детский сад в Холмске, в котором обижали воспитанницу, проверят следователи

Детский сад в Холмске, в котором обижали воспитанницу, проверят следователи

Уже опрошены сотрудники и руководство детского сада, а также воспитатель, в отношении которой проводится проверка

Следователи Холмского следственного отдела проводят проверку по факту применения насилия воспитателем к ребенку, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, что 6 июля была опубликована видеозапись, на которой видно, как воспитатель детского сада «Золушка» применила физическое насилие к пятилетней воспитаннице за плохое поведение. Позднее воспитатель была уволена. 

Уже опрошены сотрудники и руководство детского сада, а также воспитатель, в отношении которой проводится проверка, с участием психолога опрошены дети, присутствовавшие на занятии, а также их родители. Дети направлены на медицинское освидетельствование. Установлена и опрошена очевидец произошедшего, зафиксировавшая событие на камеру мобильного телефона. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

сегодня, в 14:26 +1
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Комментарии
The only way
Написано сегодня, в 14:52
Если бы в каждом саду устанавливали камеры видеонаблюдения, такого бы не было. Наш садик со всех сторон просматривается, и каждый участок виден. Считаю,что это правильно.
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+7
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 14:59
The only way,
точно
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+4
sjeyxhho4s
Написано сегодня, в 19:49
Товарищ Сергей, недавно узнала что почти все люди заражены пaрaзитaми, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- upl.pp.ua/parazitu
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:00
Всех расстрэлять.
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 17:30
Воспитатель, небось уже прокляла тот день, когда она пришла на работу в плохом настроении.. А видео-оператор, наверняка, и не подозревала, что так всё завертится
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+3
Владимир К
Написано сегодня, в 18:14
Malinka17, если бы не оператор, то и не завертелось бы, так и трепали бы ребенка дальше постоянно и не одного даже
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:18
Malinka17, в эпоху смартфонов и вездесущего интернета надо быть аккуратнее везде, кроме своего дома. И там тоже быть осторожной - детей и соседей никто не отменял
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+4
simon1980
Написано сегодня, в 18:01
да и дети не ангелы
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+3
Владимир К
Написано сегодня, в 18:17
Давайте уж сразу во всех детсадах проверяйте, два случая за короткое время - повод задуматься.
Или у нас прокуратура работает как ЖКХ - ремонтируют только там, где жильцы больше жалоб накатали?
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+2
samaya_555
Написано сегодня, в 18:40
По телевизору показывали, как на материке пару лет назад родители установили камеру видеонаблюдения (воспитатель не знала). В итоге выяснилось, что ей дети массаж делали, типа игра была.
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+1
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