Детский сад в Холмске, в котором обижали воспитанницу, проверят следователи

Уже опрошены сотрудники и руководство детского сада, а также воспитатель, в отношении которой проводится проверка

Следователи Холмского следственного отдела проводят проверку по факту применения насилия воспитателем к ребенку, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, что 6 июля была опубликована видеозапись, на которой видно, как воспитатель детского сада «Золушка» применила физическое насилие к пятилетней воспитаннице за плохое поведение. Позднее воспитатель была уволена.

Уже опрошены сотрудники и руководство детского сада, а также воспитатель, в отношении которой проводится проверка, с участием психолога опрошены дети, присутствовавшие на занятии, а также их родители. Дети направлены на медицинское освидетельствование. Установлена и опрошена очевидец произошедшего, зафиксировавшая событие на камеру мобильного телефона. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.