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Водитель Toyota Land Cruiser Prado перевернулся после опасных маневров в Охе

Водитель Toyota Land Cruiser Prado перевернулся после опасных маневров в Охе

После того, как машину поставили на колеса, он продолжил экстремальные заезды

В ночь с 7 на 8 июля водитель трехдверного Toyota Land  Cruiser Prado устроил в Охе экстремальные заезды.

Как сообщают очевидцы, машина принадлежит учителю одной из охинских школ и за рулем, якобы, находился владелец.

По словам очевидцев, машина совершала опасные маневры, выезжала на тротуар, на встречную полосу, а потом упала на бок возле магазина «Наташа».

Внедорожник поставили на колеса и владелец снова сел за руль и продолжил, как говорят те, кто ему помогал, «куролесить».

Свидетели заявляют, что в ходе своей поездки Тойота задела несколько автомашин, однако в охинскую полицию сообщение о ДТП не поступало.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:57 +1
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Написано сегодня, в 20:21
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