Водитель Toyota Land Cruiser Prado перевернулся после опасных маневров в Охе

После того, как машину поставили на колеса, он продолжил экстремальные заезды

В ночь с 7 на 8 июля водитель трехдверного Toyota Land Cruiser Prado устроил в Охе экстремальные заезды.

Как сообщают очевидцы, машина принадлежит учителю одной из охинских школ и за рулем, якобы, находился владелец.

По словам очевидцев, машина совершала опасные маневры, выезжала на тротуар, на встречную полосу, а потом упала на бок возле магазина «Наташа».

Внедорожник поставили на колеса и владелец снова сел за руль и продолжил, как говорят те, кто ему помогал, «куролесить».

Свидетели заявляют, что в ходе своей поездки Тойота задела несколько автомашин, однако в охинскую полицию сообщение о ДТП не поступало.