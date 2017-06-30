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Трезвая суббота ждет сахалинцев

Трезвая суббота ждет сахалинцев

В честь Дня семьи, любви и верности во всех магазинах области не будут продавать алкоголь

Завтра, в субботу, во всех магазинах области не будут продавать алкоголь. 8 июля в стране отмечают день семьи, любви и верности . По областному закону, продажа горячительного в этот день запрещена во всех торговых точках региона. Ограничение действует на протяжении уже нескольких лет. Эта мера, по мнению властей, не только помогает уменьшить употребление спиртного, но и ограждает детей от нетрезвых родителей.

Следующей безалкогольной датой станет 1 сентября - день знаний.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:46 +2
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:53
Так заранее все закупят, так на всякий случай......
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+4
Breaking87
Написано сегодня, в 10:55
так какая же любовь без бухла?
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+4
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:00
Завтра пьяных будет,больше чем всегда! И кому надо тот купит и завтра! Самое главное,чтоб без печальных последствий! И вообще приняли бы закон,что кто пьяный в день запрета-штраф или еще что-нибудь. Может тогда и меньше пили бы.
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 11:09
Elizabeth, Категорически не согласен
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+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:10
AX9566, Ну тогда бы хоть дома пили,а на улицу не совались бы!
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+1
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 11:42
Elizabeth, щас....ага...у меня завтра так-то прЯзник ))) День Варенья , понимашь )))
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+3
Еще 4 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:01
Сегодня в алкомаркетах не протолкнуться будет, а завтра народ рванет на природу, и часть их них - с большого будуна
на трассу лучше не соваться
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+8
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:13
Не знал,что завтра праздник,придётся нажраться!
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 12:22
S.T.A.L.K.E.R.,
бумер))
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:26
пофиг, я наконец-то еду на рыбалку!!!
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:30
ну всё! ларьку опустеют до 22-00
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0
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_Benis_ Online
Написано сегодня, в 11:30
В честь Дня семьи, любви и верности во всех магазинах области не будут продавать алкоголь.
Это что за день такой? И какое отношение к семье и верности имеет алкоголь?
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+1
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TROL Online
Написано сегодня, в 11:54
_Benis_, Открою секрет...
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+4
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 12:06
TROL,
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+1
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The only way Online
Написано сегодня, в 12:22
Вот если бы заранее не предупреждали....может и был толк. А так, заранее закупятся.
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+1
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:14
The only way, Предупреждать надо,иначе будет:
Гоп-стоп,мы подошли из-за угла.
Гоп-стоп,ты коньяка мне не дала.

Потом видос в сводках и возмущённые коменты:"Что они делают-скоты!"
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+1
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The only way Online
Написано сегодня, в 13:21
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+1
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 12:24
Посрать..один фиг жара...но я впрочем бутылочку-другую вискарика прикуплю сёдня.
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+2
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