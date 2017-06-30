Трезвая суббота ждет сахалинцев
В честь Дня семьи, любви и верности во всех магазинах области не будут продавать алкоголь
Завтра, в субботу, во всех магазинах области не будут продавать алкоголь. 8 июля в стране отмечают день семьи, любви и верности . По областному закону, продажа горячительного в этот день запрещена во всех торговых точках региона. Ограничение действует на протяжении уже нескольких лет. Эта мера, по мнению властей, не только помогает уменьшить употребление спиртного, но и ограждает детей от нетрезвых родителей.
Следующей безалкогольной датой станет 1 сентября - день знаний.
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Это что за день такой? И какое отношение к семье и верности имеет алкоголь?
Гоп-стоп,мы подошли из-за угла.
Гоп-стоп,ты коньяка мне не дала.
Потом видос в сводках и возмущённые коменты:"Что они делают-скоты!"