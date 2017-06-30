Трезвая суббота ждет сахалинцев

Завтра, в субботу, во всех магазинах области не будут продавать алкоголь. 8 июля в стране отмечают день семьи, любви и верности . По областному закону, продажа горячительного в этот день запрещена во всех торговых точках региона. Ограничение действует на протяжении уже нескольких лет. Эта мера, по мнению властей, не только помогает уменьшить употребление спиртного, но и ограждает детей от нетрезвых родителей.

Следующей безалкогольной датой станет 1 сентября - день знаний.