На выходные закроют сквозной проезд по Компроспекту в Южно-Сахалинске

На время ремонта поворачивать с запада на север и наоборот будет запрещено

В предстоящие выходные дни 8 и 9 июля будет закрыт сквозной проезд через перекресток Компроспекта с улицей Комсомольской, сообщает пресс-служба мэрии. Подрядчик займется работами по прокладке теплотрассы.

Ограничения продлятся с 22.00 7 июля до 06.00 10 июля.

Работы специально перенесли на выходные, когда на дорогах уменьшается транспортный поток. Автомобилистам стоит учитывать, что на время ремонта поворачивать с запада на север и наоборот будет запрещено. Транспорт сможет двигаться лишь с севера на восток и в обратную сторону.

До 16 июля ограничено движение транспорта через перекресток ул. Комсомольской и пр. Победы. На указанном участке, от дома № 195 по ул. Комсомольской до межквартального проезда «Три брата», подрядная организация будет вести работы по устройству коллектора ливневой канализации. Ремонт будет проходить в два этапа. Первым этапом (с 4 по 10 июля) закрыли южную часть указанного отрезка ул. Комсомольской. Движение через перекресток по пр. Победы осуществляется по двум полосам его северной части. По окончании этих работ вторым этапом (с 8 по 16 июля) полностью закроют северную часть ул. Комсомольской. Проезд по проспекту будет организован также по двум полосам с возможностью поворота на ул. Комсомольскую в южном направлении.

На время действия ограничений движение общественного транспорта на данных участках скорректировано. Администрация Южно-Сахалинска оперативно извещает горожан обо всех перекрытиях, связанных с ремонтно-восстановительными работами на сетях и дорожном полотне, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по городу.