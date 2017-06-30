Фасады домов вдоль набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске раскрасят в разные цвета
Жителям города предлагают обсудить варианты цветовых решений
Южносахалинцев 10 июля приглашают обсудить художественное оформление города, сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты департамента архитектуры и градостроительства предложат несколько вариантов обновления подпорной стены по ул. Горького, а также фасадов жилых домов по ул. Сахалинской в районе набережной реки Рогатки.
Встреча состоится в 18.00 в актовом зале администрации города Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4-й этаж).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 312-647, доб 3.
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Комментарии
Anna16
Написано сегодня, в 12:47
Антракт будет,о фасадах поговорить.
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