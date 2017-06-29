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Односельчане Варвары из села Победино: она не «ведьма», но дом ей действительно подожгли из мести

Односельчане Варвары из села Победино: она не «ведьма», но дом ей действительно подожгли из мести

А все ее беды – от множества любовных историй

История с «ведьмой», дом которой сожгли в селе Победино Смирныховского района, получила дальнейшее развитие. Как оказалось, жилье 32-летней Варвары действительно было подожжено – следственные органы уже установили это. Однако взаимоотношения женщины с односельчанами были и остаются нормальными. Впрочем, без мистических подробностей в ее жизни все же не обошлось: в ней были и цыгане, и несколько самоубийств, и сторож с таинственной ролью в судьбе Варвары. В Победино работают журналисты АСТВ. Редактор astv.ru Любовь Барабашова рассказала о своей встрече с Варварой и беседах с местными жителями.

Как оказалось, инициатором истории про ведьму был мужчина, который даже не живет в селе. Именно он обратился в ассоциацию адвокатов, которая сделала обращение публичным. Олег Вдовин работает сторожем в райцентре, и, по словам Варвары, она не только не знакомы лично, но она даже не знает, как тот выглядит. Соответственно, и мотивы, по которым он рассказал о ее проблеме в мистическом контексте, неизвестны. Сам он теперь отказывается общаться с прессой – просил передать, что уехал в командировку.

- А история с пожаром – она, конечно, страшная, потому что это на самом деле был поджог, – говорит Любовь. – Дом у Вари был старенький, но очень ухоженный. У нее большая придомовая территория, ухоженный огород, есть место для детей. То есть по сельским меркам видно, что руки у Варвары на месте, за домом она следит, девчонка она не пропащая – хорошая хозяйка. Что сейчас будет с этим домом, я не знаю, потом что он сгорел и восстановлению не подлежит. Уже установлено, что это был поджог, и в селе, хоть открыто не говорят, но, в общем, не скрывают, что личности поджигателей им известны. Это близкие друзья молодого человека, который повесился, из-за которого и завертелась вся эта история. Он повесился 25 июня, а в ночь на 26-е дом Варвары подожгли. Она была там с сыном, сумела выскочить, вызвали пожарных, но, в общем, ни дом, ни имущество не спасли. Варваре предложили две квартиры в маневренном фонде, но это не очень благоустроенное жилье, его очень долго нужно восстанавливать, нужен ремонт. Поэтому она отказалась и сейчас живет у сестры.

Между тем личная жизнь у Варвары действительно не сложилась. Одна из возможных причин того, что Варваре не везет – проклятие цыганки. Местные жители вспоминают, что, будучи совсем юной, она встречалась с женатым цыганом. Его семья осела и до сих пор живет в Победино. Жена разными способами пыталась отвадить мужа от молодой разлучницы, что выливалось в конфликты и избиения. В конце концов она прокляла Варвару и сказала, что у нее жизнь не сложится. С этим и связывают все дальнейшие неприятности в жизни этой девушки.

Счеты с жизнью в разное время свели как минимум трое влюбленных в нее мужчин, включая мужа. Двое из них покончили с собой на местном стадионе, что подогрело слухи о потусторонних способностях девушки. Хотя больше всего происходившее походило на банальные истории с изменами и чрезмерным употреблением алкоголя.

Первый мужчина, который покончил с собой из-за Варвары, по ее словам, даже не говорил ей о своих чувствах. Когда он покончил с собой, выяснилось, что он оставил письмо для Варвары, где признавался ей в любви посмертно.

Вторым, кто наложил на себя руки в 2015 году, был муж Вари. Он работал, был, как говорят знающие его люди, неплохим мужчиной, но у него, как и у первого, была проблема – злоупотребление спиртными напитками. Кроме того, в этот период женщина имела отношения на стороне. Всё произошло в тот день, когда Варвара праздновала 30-летний юбилей.

Третий друг, товарищи которого, по всей видимости, и совершили поджог, был женат. У него двое детей – 15-летний сын и маленькая дочь. Он не так давно освободился из мест лишения свободы, злоупотреблял наркотиками. Мужчина покончил с собой 25 июля на детской площадке – и его тело также нашли дети, пришедшие туда поиграть. В ночь же на 26-е число и произошел поджог. Сама Варвара, как и ее 6-летний сын, не пострадала. Когда начался пожар, залаяла собака. Проснувшись, она услышала сильный треск шифера на крыше и выскочила.

Как дальше жить, женщина пока не знает. Она говорит, что хочет уехать из села. Обещали помочь смирныховские власти, поставить на очередь в Смирных, подыскать ребенку место в школе, но здесь все будет зависеть от решений самой Варвары.

Других же жителей села Победино произошедшее спровоцировало на обращение к губернатору. Они ждут прямой линии с участием главы Сахалинской области, чтобы попросить его спилить деревья вокруг детской площадки. Этот недавно построенный, современный детский городок облюбовали местные алкоголики. Там уже свел счеты с жизнью не один человек, включая последнего возлюбленного Варвары. Всё это видят дети. Если у местных правоохранителей нет сил разобраться с ситуацией, то жители просят хотя бы убрать все березы в округе, чтобы ранним утром дети не находили на своей площадке невеселые сюрпризы.

В пятницу, 7 июля, в вечернем телеэфире программы «Наш день» на АСТВ выйдет репортаж из села Победино. Журналисты пообщались с самой Варварой, местными жителями и сделали свои выводы о происходящем.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:48 +1
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Комментарии
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 19:08
Ждём извинений от дамы из соседней темы, которая опять пальцем в небо попала распространяя сплетни
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