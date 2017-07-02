Органы опеки не будут разлучать несовершеннолетнюю с новорожденным ребенком

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России

У 17-летней жительницы Смоленска Елизаветы, которая осталась без попечения родителей, на 20 июля назначено плановое кесарево сечение. Однако органы опеки заявили, что нет никаких законных оснований оставить будущего ребенка на воспитание девушке, а поэтому уже запланировали отправить его в детдом.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Свое решение органы опеки мотивировали тем, что беременная девушка по закону ещё сама нуждается в опеке. Более того, она проживала в общежитии техникума только во время учебы, а скоро должна вернуться в интернат, пишут "Новые Известия".

При этом замдиректора регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова заявила, что центр готов принять Елизавету до и после рождения ребенка.

Степанова обратилась за помощью к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, и к решению проблемы подключились сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Лишь после этого решился вопрос с переездом девушки в «Смоленский дом для мамы». Центру были переданы полномочия в отношении беременной девушки.

Также сейчас решается вопрос, когда молодая мама, оставшаяся без попечения родителей, сможет вместе с ребёнком оказаться в своей квартире.