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Водитель Nissan Cedric на перекрестке Амурская – Пограничная снес две машины и врезался в забор

Водитель Nissan Cedric на перекрестке Амурская – Пограничная снес две машины и врезался в забор

Сам водитель Cedric получил травмы средней степени тяжести

Сегодня вечером на перекрестке улиц Амурская и Пограничная водитель Nissan Cedric спровоцировал крупное ДТП. Как сообщают очевидцы, неадекватная езда молодого человека по перекрестку, пешеходным переходам и прилегающим тротуарам сразу привлекла внимание прохожих.

Рулевой Cedric заложил вираж по перекрестку, серьезно зацепив по пути несколько машин. В том числе мини-джип Daihatsu Terios и седан такси марки Hyundai. После этого водитель Cedric продолжил движение, заехал на тротуар, пересек газон и снес несколько пролетов металлического забора.

На видео, которое на месте ДТП сняли очевидцы, слышно, как на вопрос водителю, трезв ли он, виновник ДТП после паузы отвечает: «А ты как думаешь?». На место аварии прибыла карета «скорой помощи».

Сам водитель Cedric получил травмы средней степени тяжести. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Галерея
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 1
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 2
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 3
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 4
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 5
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 6
Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной, Фото: 7
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Водитель Cedric спровоцировал ДТП на перекрестке Амурской и Пограничной
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:29 0
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Комментарии
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Виктория Online
Написано сегодня, в 18:40
Ну нифилюлички он полетал
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 18:40
эх .... такой цедрон убили (
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Виктория Online
Написано сегодня, в 18:41
Он ещё и уехать пытался на том, что от машины осталось
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0
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924188 Online
Написано сегодня, в 18:48
Долбоящер!
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 18:54
Хочешь бухать - сиди дома!
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+4
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DashaA Online
Написано сегодня, в 19:03
Урод. Благо людей прохожих не снёс!
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0
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Den Online
Написано сегодня, в 19:05
Солнце сегодня было сильное - голову напекло и удар получил (водочный).
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