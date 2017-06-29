Водитель Nissan Cedric на перекрестке Амурская – Пограничная снес две машины и врезался в забор
Сам водитель Cedric получил травмы средней степени тяжести
Сегодня вечером на перекрестке улиц Амурская и Пограничная водитель Nissan Cedric спровоцировал крупное ДТП. Как сообщают очевидцы, неадекватная езда молодого человека по перекрестку, пешеходным переходам и прилегающим тротуарам сразу привлекла внимание прохожих.
Рулевой Cedric заложил вираж по перекрестку, серьезно зацепив по пути несколько машин. В том числе мини-джип Daihatsu Terios и седан такси марки Hyundai. После этого водитель Cedric продолжил движение, заехал на тротуар, пересек газон и снес несколько пролетов металлического забора.
На видео, которое на месте ДТП сняли очевидцы, слышно, как на вопрос водителю, трезв ли он, виновник ДТП после паузы отвечает: «А ты как думаешь?». На место аварии прибыла карета «скорой помощи».
Сам водитель Cedric получил травмы средней степени тяжести. Другие обстоятельства ДТП выясняются.