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Покинутому маяку на мысе Жонкиер исполнилось 120 лет
Фото: skyscrapercity.com

Покинутому маяку на мысе Жонкиер исполнилось 120 лет

Здание находится в аварийном состоянии

Сегодня маяку Жонкиер, расположенному в Александровске-Сахалинском, исполнилось 120 лет. За свою историю он пережил царскую Россию и СССР. Однако и сам срок его эксплуатации уже давно закончился. Первая и, как оказалось, последняя реконструкция здания была в 1959 году. Теперь же маяк находится в аварийном состоянии.

Сейчас маяк в федеральной собственности, он отнесен к министерству обороны. Хотя он является объектом культурного наследия, фактически он бесхозен.

− Несмотря на все наши попытки начать работы по его консервации и восстановлению, бюджет Сахалинской области не может вкладывать деньги в то, что ему не принадлежит, − рассказал astv.ru сахалинский краевед Игорь Самарин.

Министерство обороны, по его словам, восстанавливать памятник не торопится.

Чтобы сохранить маяк, нужно укрепить террасу, на которой он стоит. Грунт под основанием ненадежный, постоянно смещается, из-за чего здание стало рушиться. Сейчас башня уже стоит под уклоном и отсоединилась от остальной маячной постройки. Но даже если за реставрацию возьмутся, возникнут трудности с доставкой туда техники, потому что по крутой битой дороге к маяку большим машинам добраться затруднительно.

По словам специалистов, маяк начал приходить в негодность в конце 1990-х годов, когда у него начала протекать крыша. Некоторое время смотрители ютились в относительно целых комнатах, но со временем здание окончательно пришло в запустение и перестало функционировать.

Маяк долгое время служил ориентиром морякам, проплывающим мимо мыса. Его свет позволял кораблям в темноте не сесть на мель и не напороться на скалы. Высота башни составляет 18 метров, а дальность действия огня более 28 километров (18 морских миль). Кроме осветительного аппарата, в здании находился колокол, которым во время туманов подавали сигнал проходившим мимо судам.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 15:55 +2
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Место
маякмыс Жонкиер
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:11
Первая и, как оказалось, последняя реконструкция здания была в 1959 году
-вот чему нынешним властям,надо поучиться!
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:41
Кроме осветительного аппарата, в здании находился колокол, которым во время туманов подавали сигнал проходившим мимо судам.
Почему находился? его что спёрли?
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+3
kholmchanin
Написано сегодня, в 16:50
Всему Своё Время... Когда-то без маяков нельзя было
обойтись, сейчас же они потихоньку умирают, денег нет даже на
консервацию. Да и кому нужен старый, дряхлый, отживший
своё...
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+2
Amon88
Написано сегодня, в 17:17
kholmchanin,
Согласен, чем тратить деньги на консервацию маяка, лучше их направить в другое русло, проблем других у нас нет что ли.
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:08
Amon88, У человека у которого нет прошлого,нет и будущего!Царя перестоял,СССР перестоял,а Едросия всё готова уничтожить!
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+4
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 18:19
kholmchanin, у нас совсем ни чего ни кому не нужно! Так же и с людьми состарился "на помойку" на копеечную пенсию, что долго не жил. Зато на дворцы и яхты деньги находятся в любой кризис!
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+2
Еще 1 комментарий
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:29
Зато мини-гольфную площадку строят.
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0
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