Покинутому маяку на мысе Жонкиер исполнилось 120 лет

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Сегодня маяку Жонкиер, расположенному в Александровске-Сахалинском, исполнилось 120 лет. За свою историю он пережил царскую Россию и СССР. Однако и сам срок его эксплуатации уже давно закончился. Первая и, как оказалось, последняя реконструкция здания была в 1959 году. Теперь же маяк находится в аварийном состоянии.

Сейчас маяк в федеральной собственности, он отнесен к министерству обороны. Хотя он является объектом культурного наследия, фактически он бесхозен.

− Несмотря на все наши попытки начать работы по его консервации и восстановлению, бюджет Сахалинской области не может вкладывать деньги в то, что ему не принадлежит, − рассказал astv.ru сахалинский краевед Игорь Самарин.

Министерство обороны, по его словам, восстанавливать памятник не торопится.

Чтобы сохранить маяк, нужно укрепить террасу, на которой он стоит. Грунт под основанием ненадежный, постоянно смещается, из-за чего здание стало рушиться. Сейчас башня уже стоит под уклоном и отсоединилась от остальной маячной постройки. Но даже если за реставрацию возьмутся, возникнут трудности с доставкой туда техники, потому что по крутой битой дороге к маяку большим машинам добраться затруднительно.

По словам специалистов, маяк начал приходить в негодность в конце 1990-х годов, когда у него начала протекать крыша. Некоторое время смотрители ютились в относительно целых комнатах, но со временем здание окончательно пришло в запустение и перестало функционировать.

Маяк долгое время служил ориентиром морякам, проплывающим мимо мыса. Его свет позволял кораблям в темноте не сесть на мель и не напороться на скалы. Высота башни составляет 18 метров, а дальность действия огня более 28 километров (18 морских миль). Кроме осветительного аппарата, в здании находился колокол, которым во время туманов подавали сигнал проходившим мимо судам.