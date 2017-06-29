На Итурупе создадут новый заповедник

Минприроды России поддержало инициативу местных жителей, учёных, общественников и экологов по созданию федерального заказника «Островной» на Итурупе, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Предложение о создании на курильском острове федерального заказника получило широкий отклик у жителей островного края и полную поддержку учёных, общественных экологических организаций и властей. Инициативу также одобрила Областная дума, которая обратилась к министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому с просьбой рассмотреть возможность создания на Итурупе государственного природного заказника федерального значения в границах существующего регионального природного заказника «Островной». Минприроды России поддержало инициативу.

«Нас очень порадовала как социальная активность наших жителей, так и всемерная поддержка законодательной и исполнительной властей Сахалинской области. Это говорит об ответственном отношении к экологии нашего островного края на всех уровнях», - заявил Андрей Кораблев, главный лесничий Курильского лесничества, один из инициаторов проекта. Изменение статуса заказника позволит организовать на высоком уровне охрану территории, животного и растительного мира, повысить уровень экологического образования местного населения, создать условия для научных исследований малоизученной и труднодоступной территории заказника, расширить спектр рекреационных услуг.

«Федеральный заказник отличается от регионального кардинальным образом. Его цели значительно шире – это не только охрана территории, но и научные исследования, и экологическое просвещение населения, и организация туризма. Задачи же регионального заказника невелики, нет своего штата, он не обеспечивается техническими средствами. До недавнего времени охрану территории заказника «Островной» осуществлял один инспектор – это редкие кратковременные выезды в сопровождении добровольных внештатных сотрудников. В этом году министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области разрешило нам принять для охраны заказника двух инспекторов, так что ситуация изменилась к лучшему. Но увы, с обеспечением инспекторов транспортом положение пока не улучшилось», - продолжает Кораблёв.

В дальнейшем предлагается подчинение заказника ФГБУ «Государственный заповедник «Курильский». Еще полтора года назад директор заповедника Александр Кислейко также направлял в минприроды предложение о повышении статуса заказника «Островной» и создании единого комплекса на базе заповедника «Курильский» и заказников «Малые Курилы» и «Островной». С территорией заказника, его природными условиями и особенностями Александр знаком не понаслышке - в течение нескольких лет он работал инспектором в заказнике «Островной».

«Целесообразность объединения территорий обоснована множеством причин. Во-первых, это общность биологических ресурсов. Во-вторых, общность климатических условий и геологической истории: Кунашир и Итуруп являются наиболее близкими по геологическим и климатическим характеристикам островами, изучение их биоразнообразия должно происходить неразрывно друг от друга. В-третьих, общая древнейшая история и современная жизнь островов имеет первостепенное значение для координации научных экспедиций и охраны археологических памятников. Кроме того, объединение территорий под управлением одного учреждения имеет огромное значение для развития туризма. Большинство туристов заинтересованы в посещении сразу нескольких островов: Кунашир, Шикотан и Итуруп. Для координации туристического потока необходимо общее руководство. Объединение территорий и развитие туристической инфраструктуры позволят популяризировать Курильское направление для туристов, обеспечить новые рабочие места и доходы местному населению», - комментирует Александр Кислейко.

Для подготовки проекта акта правительства РФ о создании заказника необходимо представить в минприроды России материалы комплексного экологического обследования территории, так как региональный заказник был организован распоряжением губернатора без проведения такового. Данную работу по просьбе Областной думы согласился организовать директор Сахалинского филиала ботанического сада-института ДВО РАН Александр Таран. Масштабные экспедиционные работы потребуют немалых средств – сразу после расчета стоимости работ инициаторы проекта и активисты планируют приступить к их сбору.

«Учитывая широкую поддержку идеи создания федерального заказника на Итурупе на всех уровнях, мы надеемся, что промышленники Сахалинской области откликнутся на наш призыв и помогут нам собрать деньги на научное обследование территории будущего заказника», - выразил надежду Андрей Кораблёв.

Заказник регионального значения «Островной» был организован на острове Итуруп в 1986 году, площадью более 80 тысяч га. Территория заказника занимает южную часть острова Итуруп. Северная граница проходит от реки Отливная через вулкан Буревестник до реки Черная.

На данный момент соблюдение режима охраны заказника обеспечивают два инспектора Курильского лесничества.