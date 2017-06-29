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Подготовка к отопительному сезону еще не началась в трех районах Сахалина
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Подготовка к отопительному сезону еще не началась в трех районах Сахалина

Прошлый сезон на острове завершился позже обычного - 1 июля

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков провел заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов с участием глав администраций муниципальных образований. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, коммунальных предприятий, специалисты сферы энергетики и ЖКХ.

В ходе подведения итогов прошедшего отопительного сезона было отмечено, что во многих районах области он завершился позже обычного - 1 июля. Это связано с низкими температурами воздуха. Во всех муниципальных образованиях области осенне-зимний период прошел в штатном режиме, без серьезных аварий.

- В настоящее время районы приступили к подготовке систем жизнеобеспечения к новому отопительному сезону. Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона организованы еженедельные селекторные совещания, проводятся выездные проверки, в том числе для решения проблемных вопросов и оказания практической помощи. К началу осени в области планируют отремонтировать 224 котельные, 148 объектов канализации, заменить десятки километров теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения. Одна из первостепенных задач - создание 45-суточного запаса твердого топлива, - отметила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Надежда Мошенцева.

В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону в районах проходит в штатном режиме. Однако, отметил заместитель председателя правительства области Александр Житков, в ряде муниципалитетов она идет с существенным отставанием от графика. До сих пор не начаты работы по запланированному ремонту жилого фонда, тепловых сетей, трансформаторных подстанций в Александровске-Сахалинском, Ногликском и Охинском районах.

- Хотел бы напомнить всем главам муниципальных образований, что на вас возложена ответственная задача по подготовке объектов жизнеобеспечения к безаварийному прохождению предстоящего отопительного периода, времени на раскачку нет! Необходимо активизировать работу, докладывать о которой вы будете в ежедневном режиме, вплоть до получения паспортов готовности. Наша главная задача - начать отопительный сезон без каких-либо задержек и пройти его без срывов и чрезвычайных ситуаций - подчеркнул, подводя итоги работы штаба, Александр Житков.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:15 0
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