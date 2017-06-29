новости
новости
Регистрация
На месте снесенных бараков в центре Южно-Сахалинска построят восьмиэтажки
izhlife.ru

На месте снесенных бараков в центре Южно-Сахалинска построят восьмиэтажки

В Южно-Сахалинске с жителями обсудили перспективную застройку 8-го микрорайона

В Южно-Сахалинске состоялись публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории центральной части города в границах: пр. Победы - ул. Комсомольская - ул. Тихоокеанская - ул. Горького. Выслушать доклад и внести свои замечания и предложения в зале ДК «Родина» собрались жители 8-го микрорайона, общественники, депутаты, представители местных строительных компаний, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Проект разработан ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы». Основной доклад по проекту представитель проектировщика Максим Викулин начал с общего анализа существующего микрорайона. Территория имеет местоположение в центральной части города, расположена на большой площади, при этом по качеству среды и планировочной структуры не соответствует современным градостроительным нормам. Здесь расположено порядка 40 объектов в ветхом и аварийном состоянии. Проезжая часть улиц и внутриквартальных проездов не соответствует нормативам ни по качеству дорожного полотна, ни по ширине профиля. Часть инженерных сетей нуждается в реконструкции. Отсутствуют полноценные внутриквартальные объекты озеленения общего пользования, недостаточно развито благоустройство.

- Микрорайон имеет хороший потенциал для развития. После анализа всех ранее утвержденных проектных решений был разработан проект, который и предстоит обсудить с жителями, чтобы внести дополнения и замечания, - отметил докладчик.

Проект планировки предусматривает комплексное развитие как застроенных, так и незастроенных территорий микрорайона, в том числе формирование и структуризацию участков жилой застройки, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания, размещение объектов социальной инфраструктуры, сохранение существующих и формирование новых природно-рекреационных участков.

Принимая во внимание повышение нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру, проект предусматривает оптимизацию улично-дорожной сети, в том числе и внутриквартальной, проектирование дополнительных заездов. С учетом нового строительства будут реконструированы и модернизированы сети водо-, тепло- и электроснабжения.

Что касается жилой застройки на свободных или освобождаемых от ветхих зданий площадях, то она предполагается до 8 этажей. В составе нежилых помещений первых этажей планируется размещение спортивно-досуговых учреждений, в том числе спортивных залов, амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, предприятий бытового обслуживания.

Проектом планировки предусмотрено размещение подземных парковок под жилыми домами нового строительства (645 машиномест). Также во дворах новых домов будут размещаться плоскостные парковки для временного хранения легковых автомобилей.

В связи с увеличением численности жителей проект предусматривает строительство дополнительных корпусов существующего лицея № 1 на 400 мест и ДОУ № 47 на 100 мест.

Участники публичных слушаний задавали свои вопросы и вносили предложения в письменном виде и озвучивали их в ходе обсуждения. Все предложения были приняты к дальнейшему рассмотрению.

- Мы получили ряд конструктивных замечаний и предложений. Теперь совместно с проектировщиком нам предстоит их актуализировать и дать обоснованные ответы о возможности или невозможности в соответствии с градостроительными нормами принять их в работу, - подвел итоги публичных слушаний начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Брусенцев.

Отметим, процедура публичных слушаний еще не завершена. Все, кто не смог присутствовать на ней лично и у кого после доклада возникли дополнительные вопросы и предложения, могут их направить в адрес департамента архитектуры и градостроительства до 9 июля включительно (ул. Карла Маркса, 32, телефоны: (4242) 312-641, (4242) 312-642, факс (4242) 312-640, электронная почта: uaig@yuzhno-sakh.ru).

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться:

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:41 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск8 мк
Прочее
микрорайонстроительствосносплан
Популярное на ASTV
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Полиция разыскивает молодую сахалинку
Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке
Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке
Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев
Июльский гром и утренняя гроза разбудили южносахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:45 Отредактированно сегодня, в 16:46
А людей, которые сейчас проживают в данном районе, куда?
Ответить
+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:48
Виктория, ....в Дальнее,некоторых уже года два назад переселили!
Ответить
+4
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:50
S.T.A.L.K.E.R., вот не честно же так
надеюсь, что люди добьются своего и останутся в своем микрорайоне
Ответить
+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:48
Микрорайон имеет хороший потенциал для развития.
Только поэтому и снесли бараки...
Ответить
+3
marrozz
Написано сегодня, в 17:04
TROL, ну почему только поэтому - там реально плохое и древнее жилье. я как-то ехал в автобусе и одна дама разглагольствовала о том, как ей хорошо живется в Дальнем, после барака на Поповича. Хотя Дальнее это далеко не самый лучший район и я бы не хотел там жить, но женщина была в восторге.
Ответить
+1
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 16:54
Сейчас поставят элитное жильё очередное, еще один столичный/первый семейный, а потом все вместе дружно будут орать, что парковаться в центре негде ))) Дворы-то в любом случае закроют воротами или шлакбаумами ))
Ответить
+5
karina62
Написано сегодня, в 18:35
Зашибись, людей в другие бараки в Дальнее, а сами построят элитное жильё и будут продавать по бешеной цене! Вот и переселяйте туда людей из других бараков!
Ответить
0
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 18:38
karina62, правильно говорите. Оставьте людей в их районе. Там их осталось не так уж и много.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На мастер-класс и концерт русской народной музыки приглашают южносахалинцев
На мастер-класс и концерт русской народной музыки приглашают южносахалинцев
Для посетителей южно-сахалинского парка начали строить автопарковку
Для посетителей южно-сахалинского парка начали строить автопарковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru