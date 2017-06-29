На месте снесенных бараков в центре Южно-Сахалинска построят восьмиэтажки

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В Южно-Сахалинске состоялись публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории центральной части города в границах: пр. Победы - ул. Комсомольская - ул. Тихоокеанская - ул. Горького. Выслушать доклад и внести свои замечания и предложения в зале ДК «Родина» собрались жители 8-го микрорайона, общественники, депутаты, представители местных строительных компаний, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Проект разработан ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы». Основной доклад по проекту представитель проектировщика Максим Викулин начал с общего анализа существующего микрорайона. Территория имеет местоположение в центральной части города, расположена на большой площади, при этом по качеству среды и планировочной структуры не соответствует современным градостроительным нормам. Здесь расположено порядка 40 объектов в ветхом и аварийном состоянии. Проезжая часть улиц и внутриквартальных проездов не соответствует нормативам ни по качеству дорожного полотна, ни по ширине профиля. Часть инженерных сетей нуждается в реконструкции. Отсутствуют полноценные внутриквартальные объекты озеленения общего пользования, недостаточно развито благоустройство.

- Микрорайон имеет хороший потенциал для развития. После анализа всех ранее утвержденных проектных решений был разработан проект, который и предстоит обсудить с жителями, чтобы внести дополнения и замечания, - отметил докладчик.

Проект планировки предусматривает комплексное развитие как застроенных, так и незастроенных территорий микрорайона, в том числе формирование и структуризацию участков жилой застройки, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания, размещение объектов социальной инфраструктуры, сохранение существующих и формирование новых природно-рекреационных участков.

Принимая во внимание повышение нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру, проект предусматривает оптимизацию улично-дорожной сети, в том числе и внутриквартальной, проектирование дополнительных заездов. С учетом нового строительства будут реконструированы и модернизированы сети водо-, тепло- и электроснабжения.

Что касается жилой застройки на свободных или освобождаемых от ветхих зданий площадях, то она предполагается до 8 этажей. В составе нежилых помещений первых этажей планируется размещение спортивно-досуговых учреждений, в том числе спортивных залов, амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, предприятий бытового обслуживания.

Проектом планировки предусмотрено размещение подземных парковок под жилыми домами нового строительства (645 машиномест). Также во дворах новых домов будут размещаться плоскостные парковки для временного хранения легковых автомобилей.

В связи с увеличением численности жителей проект предусматривает строительство дополнительных корпусов существующего лицея № 1 на 400 мест и ДОУ № 47 на 100 мест.

Участники публичных слушаний задавали свои вопросы и вносили предложения в письменном виде и озвучивали их в ходе обсуждения. Все предложения были приняты к дальнейшему рассмотрению.

- Мы получили ряд конструктивных замечаний и предложений. Теперь совместно с проектировщиком нам предстоит их актуализировать и дать обоснованные ответы о возможности или невозможности в соответствии с градостроительными нормами принять их в работу, - подвел итоги публичных слушаний начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Брусенцев.

Отметим, процедура публичных слушаний еще не завершена. Все, кто не смог присутствовать на ней лично и у кого после доклада возникли дополнительные вопросы и предложения, могут их направить в адрес департамента архитектуры и градостроительства до 9 июля включительно (ул. Карла Маркса, 32, телефоны: (4242) 312-641, (4242) 312-642, факс (4242) 312-640, электронная почта: uaig@yuzhno-sakh.ru).

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться: