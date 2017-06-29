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Для посетителей южно-сахалинского парка начали строить автопарковку

Для посетителей южно-сахалинского парка начали строить автопарковку

Она рассчитана на 70 мест

Новая бесплатная парковка появится у городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Автомобильная стоянка расположится в районе перекрестка улицы Детской и переулка Алтайского. Ею смогут пользоваться посетители парка и лыжероллерной трассы, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Как рассказал временно исполняющий обязанности директора парка Виктор Калюжный, площадь новой автопарковки 1800 квадратных метров, она рассчитана на 70 машиномест. Территорию стоянки огородят и заасфальтируют, а также установят освещение.

Для удобства горожан здесь оборудуют специальный переход, по которому можно будет, не выходя на проезжую часть, попасть на набережную озера Верхнего у лодочной станции.

Строительство парковки планируется завершить в августе текущего года. Чтобы не создавать дополнительных сложностей для водителей, работы по ее обустройству решено синхронизировать с ремонтом переулка Алтайского.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:32 +1
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