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На мастер-класс и концерт русской народной музыки приглашают южносахалинцев

На мастер-класс и концерт русской народной музыки приглашают южносахалинцев

Выступление запланировано на вечер пятницы, открытый урок - на субботу

В пятницу, 7 июля, в 18.00 в сквере у фонтанов на привокзальной площади состоится концерт народного вокального ансамбля «Надежда». Мероприятие входит в программу общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Ансамбль создан в 2005 году на базе Южно-Сахалинской местной организации инвалидов по общим заболеваниям. В 2013 году он получил звание «Народный коллектив любительского художественного творчества». Сегодня здесь занимаются 27 человек. В репертуаре русские народные и современные лирические произведения, хиты советской эстрады - творческая деятельность ансамбля направлена на сохранение и популяризацию именно русской песни. За последние три года коллектив дал более 50 концертов в воинских частях, домах культуры, рабочих коллективах и т. д.

Кроме этого в субботу, 8 июля, по уже сложившейся традиции в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 начнется мастер-класс по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству «Коробочка идей». Участие бесплатное. Телефон для справок 43-11-48, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:01 +1
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