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Ключи от квартир получили будущие жильцы арендного дома в Долинске

Ключи от квартир получили будущие жильцы арендного дома в Долинске

Через полгода с льготной ипотекой они смогут выкупить недвижимость

Будущие жильцы арендного дома в Долинске получили ключи от квартир. Готовятся к переезду сотрудники правоохранительных органов, учителя и врачи, представители других важных для района профессий. В монолитном трехэтажном доме, построенном по энергосберегающей технологии, - 21 просторная квартира, сообщает пресс-секретарь островного региона. 

Стоимость проживания примерно на 50 процентов ниже среднерыночной. Например, аренда однокомнатной квартиры - 7000 рублей, двухкомнатной – 8000. А трехкомнатная обойдется в 11000 рублей. Губернатор Олег Кожемяко, совершавший рабочую поездку по Долинскому району, вручил ключи новоселам. Им глава области сообщил важную новость. По решению региональных властей новоселы, прожив в арендном доме полгода, смогут перевести свои квартиры в категорию ипотечных, оформив льготные кредиты.

- Вместе с ребенком я годами жила в съемном жилье, - поделилась Екатерина Иванова, учитель русского языка и литературы Долинской средней школы № 1. – Расходы на аренду были большими. Теперь же мы получили ключи от двухкомнатной квартиры площадью 69 квадратных метров. Она теплая и светлая. Особенно радует, что появилась возможность со временем приобрести эту квартиру в собственность за счет ипотечного кредита на льготных условиях.

- Для нас это просто праздник, - рассказала Елена Максина, инспектор группы делопроизводства и режима Долинского ОМВД. – До этого мы с мужем и сыновьями около 15 лет снимали жилье. Теперь мы переезжаем в двухкомнатную квартиру.

Во время рабочей поездки губернатор осмотрел ряд коммунальных объектов, ознакомился с ходом работ по благоустройству. Его особое внимание привлекла дорога, соединяющая Долинск с селом Быков. Здесь на участке протяженностью 6,1 километра обустраивают твердое покрытие, используя холодный сухой метод укладки асфальта. Асфальтобетонная смесь с добавлением битума, полимеров и пластификаторов, применяемая на дорогах с низкоинтенсивным движением, уверяют представители подрядной организации, отличается высокой прочностью и долговечностью. И что, немаловажно, сравнительно небольшой стоимостью.

Как доложили губернатору представители подрядной организации, работы по асфальтированию несколько притормозили июньские дожди. Поэтому сейчас покрытие уложено только на одной полосе движения, на участке в 900 метров. Но подрядчик гарантирует, что работы будут завершены с должным качеством и в установленный срок до наступления холодов.

Для жителей Быкова начало асфальтирования дороги – важное событие. В последние годы она представляла собой разбитую грунтовку. В сухой день из-за густых клубов пыли видимость снижалась до нескольких десятков метров. Между тем, дорога для села имеет важнейшее значение. По ней селяне ездят на работу и по делам в Долинск и Южно-Сахалинск, доставляет больных «скорая», курсируют рейсовые автобусы. Транспортная проблема, в частности, обсуждалась в ходе встречи с жителями села, которую губернатор провел в помещении местной школы.

Открывая мероприятие, Олег Кожемяко рассказал, что ряд вопросов, озвученных селянами во время его предыдущих визитов, находит свое решение. В частности, жители Быкова жаловались на отсутствие дома культуры. Прежний снесли по причине ветхости еще в 90-х годах прошлого века. А новый так и не возвели. И вот в скором времени в селе появится полноценный культурный центр. Начало строительства запланировано на текущий год. Дом культуры будет включать себя кинозал, библиотеку, помещения для кружков. Также по поручению губернатора в следующем году будет выполнен ремонт фасада школы. Начались в селе работы по благоустройству, ведется ремонт дворовых территорий. В ближайшее время, сообщил губернатор, в соседнем селе Углезаводске на условиях государственно-частного партнерства будет открыт дом престарелых. Будут созданы новые рабочие места, в том числе и для жителей Быкова.

Несмотря на наметившиеся позитивные перемены в работе управляющей компании, жители села высказали к ней немало претензий по качеству обслуживания жилых домов. Также они подняли ряд важных вопросов, связанных с работой учреждений здравоохранения. Жаловались, что почти неделю приходится ожидать результатов анализов в Долинской центральной районной больнице, что трудно подчас дозвониться до «скорой помощи». Указание губернатора – руководству районной центральной больницы в ближайшее время разобраться в озвученных вопросах, найти удобное для граждан решение.

Сотрудник муниципальной управляющей компании сообщил, что в селе нет специализированного мусоровоза. Из-за этого отходы из установленных во дворах контейнеров приходится грузить в автомобиль вручную. После краткого обсуждения Олег Кожемяко поручил мэру Долинского района Александру Тугареву приобрести мусоровоз за счет муниципальных средств. А областной бюджет возместит половину затрат на эту покупку.

Еще одна важная проблема – незаконная вырубка леса в окрестностях села. По свидетельствам жителей Быкова, некоторые предприимчивые граждане организовали доходный бизнес по заготовке древесного угля, который пользуется большим спросом у любителей отдыха на природе. А для этого они самочинно вырубают лес, наносят существенный ущерб окружающей среде. В ситуации по распоряжению губернатора совместно с правоохранительными органами разберется областное министерство лесного и охотничьего хозяйства.

- Важно было в ходе встречи услышать мнение людей о тех мерах по улучшению жизни села, которые принимают областные и муниципальные власти, - подвел итог Олег Кожемяко. – Озвученные в ходе встречи вопросы мы взяли на заметку. Наказы граждан позволят нам скорректировать планы работы с учетом проблем, которые в первую очередь беспокоят граждан.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:28 −2
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:37
Ну построили дома,продали квартиры,на хрена эта схема с арендным жильём???Чтоб благодетеля своего знать???
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