Полиция разыскивает молодую сахалинку
Ее подозревают в совершении преступления
Полиция просит помощи в розыске Яны Шигаповой, 1982 года рождения. Она подозревается в совершении преступления. Хотя, по предварительным данным, она находится в Южно-Сахалинске о том, где она скрывается неизвестно с начала июня.
Если вам что-то известно о Яне Шигаповой, и вы знаете, где можно ее найти сообщите по номерам: 789-405, 789-421, 789-648.
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Комментарии
katyusha___
Написано сегодня, в 13:07
Поставьте точку или запятую перед "о том".
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+4
katyusha___
Написано сегодня, в 13:08
И после "скрывается"
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+2
samaya_555
Написано сегодня, в 15:29
katyusha___, и поменяйте автора??
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0
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 13:12
а еще лучше напишите что она такого натворила
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+8
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:18
Расстрэлять.
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+2
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:44
Товарищ Сергей, ты всё в своем репертуаре
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+2
atm
Написано сегодня, в 13:47
Интересно, что такого ужасного совершила эта симпотичная девушка?
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+4
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Кристина Online
Написано сегодня, в 13:52 Отредактированно сегодня, в 13:53
а такая миловидная на первый взгляд. но фон фото доказывает, что не так все просто с ней...а счастливая то какая
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+5
k_hammer
Написано сегодня, в 14:51
Кристина, а вы не знали, что красивые люди бывают редкостными тварями внутри?)))
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+2
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Кристина Online
Написано сегодня, в 15:10
k_hammer, скажем так, редко такое приходится видеть))
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+3
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:45
k_hammer, бывает и такое. а куда без этого...
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:56
Куда с кочки денешься. Найдется.
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+3
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:45 Отредактированно сегодня, в 15:46
Vladiksakh65, в тайгу...ну или в-лесо полосу
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+1