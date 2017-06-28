Полиция разыскивает молодую сахалинку

Полиция просит помощи в розыске Яны Шигаповой, 1982 года рождения. Она подозревается в совершении преступления. Хотя, по предварительным данным, она находится в Южно-Сахалинске о том, где она скрывается неизвестно с начала июня.

Если вам что-то известно о Яне Шигаповой, и вы знаете, где можно ее найти сообщите по номерам: 789-405, 789-421, 789-648.