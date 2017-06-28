Синоптики: к выходным на юге Сахалина станет тепло и солнечно

К пятнице на юг Сахалина придет небывалая по меркам нынешнего лета жара – до +30 градусов. Этот прогноз дают основные сервисы погоды, доступные в интернете. Так, по данным AccuWeather, в Южно-Сахалинске ожидается +29 по Цельсию; столько же прогнозирует сервис rp5.ru. Weather.com указывает на градус больше. Данные сахалинских синоптиков несколько отличаются – как сообщили astv.ru в метеослужбе, более корректный прогноз на пятницу и субботу – плюс 24.

− К нам из северных районов области подходят теплые воздушные массы, − комментирует главный синоптик Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Алексеева. – В Охинском районе наблюдались температурные аномалии. Позавчера там зафиксировали до 34 градусов. Это тепло постепенно смещается на юг. На юге же сформировался фронт облачности. На завтра мы рассчитываем, что фронт отойдет в Охотское море и начнет теплеть.

По предварительным прогнозам специалистов, хорошая погода продержится на острове до субботы. Жителей южных районов и областного центра ждет малооблачное, солнечное небо. С прогнозом на воскресенье и последующие дни в гидрометеоцентре пока не определились.