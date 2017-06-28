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Синоптики: к выходным на юге Сахалина станет тепло и солнечно

Синоптики: к выходным на юге Сахалина станет тепло и солнечно

Холодный воздух уйдет в Охотское море

К пятнице на юг Сахалина придет небывалая по меркам нынешнего лета жара – до +30 градусов. Этот прогноз дают основные сервисы погоды, доступные в интернете. Так, по данным AccuWeather, в Южно-Сахалинске ожидается +29 по Цельсию; столько же прогнозирует сервис rp5.ru. Weather.com указывает на градус больше. Данные сахалинских синоптиков несколько отличаются – как сообщили astv.ru в метеослужбе, более корректный прогноз на пятницу и субботу – плюс 24.

− К нам из северных районов области подходят теплые воздушные массы, − комментирует главный синоптик Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Алексеева. – В Охинском районе наблюдались температурные аномалии. Позавчера там зафиксировали до 34 градусов. Это тепло постепенно смещается на юг. На юге же сформировался фронт облачности. На завтра мы рассчитываем, что фронт отойдет в Охотское море и начнет теплеть.

По предварительным прогнозам специалистов, хорошая погода продержится на острове до субботы. Жителей южных районов и областного центра ждет малооблачное, солнечное небо. С прогнозом на воскресенье и последующие дни в гидрометеоцентре пока не определились.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:52 +4
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:59 Отредактированно сегодня, в 17:00
Да вы что!!!!!!
верхняя канцелярия нас порадует теплом и солнышком..
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:26
(князь) Вельзевул,
КОН по ходу дела бабла выделил на солнце.)))
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 17:01
Дааа... не утешительные выводы... Что - то с каждым годом стало часто холодать....
Не пора ли нам поддать
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+4
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:27
Да это едросы перед выборами понтуются солнцем и летом.))))
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+2
senchick
Написано сегодня, в 18:12
Отлично
. В пекло остров. В пятницу улетаю с острова на море, в район экватора
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:25
senchick, хорошего отдыха!
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:16
senchick, Везунчик!
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+1
Igor71
Написано сегодня, в 19:31
Что то не вериться. Сегодня тоже обещали 20-22, но этого не произошло.
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 19:58
НАГЛО ВРУТ ЭТИ СВИНОПТИКИ
обещали до выходных солнце
и де оно
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+2
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 20:07
У нас сейчас на севере жара, хоть немножко бы дождя...
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:17
Хочу в Оху!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:27
Балтийская Килька, а мы наконец завтра на море компашкой
может, даже зайдем по колено в прибой
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 20:30
НюНик_просто_Анна, Валенки не забудьте прихватить
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:30
НюНик_просто_Анна, Море, Ах, Море! Море тёлое будь со мной!))))

Везучие вы! За меня там коленочки пополощите)
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+1
Еще 4 комментария
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 20:54
Да синоптики на всю неделю прогнозировали солнце! И где оно? Или у них два дня -это неделя?!
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0
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