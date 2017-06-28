В День рыбака южносахалинцев угостят ухой

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9 июля в городском парке состоится празднование Дня рыбака.

В 13.00 на площадке за теннисными кортами начнется театрализованное представление «Переполох в подводном царстве». Нептун, Царица Морская, Золотая Рыбка и другие сказочные персонажи будут решать, кто в подводном царстве станет править. Гостям мероприятия предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах, по итогам которых выберут придворного Водяного, главного мудреца, подводный хор и самую красивую русалку.

Затем начнется большой концерт с участием известных вокалистов города Павла Алдакова, Андрея Сухоноса, Ларисы Качайкиной, а также перед южносахалинцами выступят шоу-проект дуэт «Диез» и образцово-показательный ансамбль эстрадного танца «Плей Данс» с яркими хореографическими номерами.

Для юных островитян весь день будут работать аниматоры. Ребятам предложат подвижные игры с использованием мягких модулей.

Кульминацией праздника станет бесплатное угощение. Все желающие смогут попробовать наваристую уху, а также суп из трех видов рыбы и моллюска от кафе «Подкова». Кроме этого на территории парка обустроят фудкорт, где можно будет приобрести блюда, представленные городскими кафе и ресторанами. В ассортименте запланированы: рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.