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В День рыбака южносахалинцев угостят ухой
gastronom.ru

В День рыбака южносахалинцев угостят ухой

Праздник запланирован на ближайшее воскресенье

9 июля в городском парке состоится празднование Дня рыбака.

В 13.00 на площадке за теннисными кортами начнется театрализованное представление «Переполох в подводном царстве». Нептун, Царица Морская, Золотая Рыбка и другие сказочные персонажи будут решать, кто в подводном царстве станет править. Гостям мероприятия предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах, по итогам которых выберут придворного Водяного, главного мудреца, подводный хор и самую красивую русалку.

Затем начнется большой концерт с участием известных вокалистов города Павла Алдакова, Андрея Сухоноса, Ларисы Качайкиной, а также перед южносахалинцами выступят шоу-проект дуэт «Диез» и образцово-показательный ансамбль эстрадного танца «Плей Данс» с яркими хореографическими номерами.

Для юных островитян весь день будут работать аниматоры. Ребятам предложат подвижные игры с использованием мягких модулей.

Кульминацией праздника станет бесплатное угощение. Все желающие смогут попробовать наваристую уху, а также суп из трех видов рыбы и моллюска от кафе «Подкова». Кроме этого на территории парка обустроят фудкорт, где можно будет приобрести блюда, представленные городскими кафе и ресторанами. В ассортименте запланированы: рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:37 +4
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 16:38
мммм........ аппетитная картинка ) аж есть захотел
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+5
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 16:54
Vitaliy Borodin,
Я поел в кафешке,а так бы тож слюнки пускал))))
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+2
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 16:55
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+2
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 16:56
Товарищ Сергей, уха на костре не сравнится с ухой на костре )))
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+3
Еще 15 комментариев
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 16:55
Надо будет не проспать...как раз буду с похмела,бульончик рыбный подлечит
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:01
вот где можно на халяву ухи поесть...
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+2
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 17:02
о блин у меня дома же уха сегодня точно из симы
как раз апетит нагулял )
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:25 Отредактированно сегодня, в 17:28
Vitaliy Borodin,
ещё и из симы?????.....мерзавец и негодяй

люди тут супом из шпината давятся понимаешь ли
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+2
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 17:26
Товарищ Сергей, )))))))))))))))))
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:59
Смарю, мужуки-то наши оголодали совсем))))

Ушица - это хорошо. А Царская ушица - еще лучше!
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+3
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