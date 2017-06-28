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Первые победы турнира в Сочи одержали сахалинские шахматисты

Первые победы турнира в Сочи одержали сахалинские шахматисты

Островной регион на соревнованиях представляют Константин Сек, Дарья Хохлова и Денис Син

В Сочи пройдена треть дистанции турнира высшей лиги чемпионата России по шахматам. Островные шахматисты вписали в турнирную таблицу первые единички за победу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Константин Сек белыми выиграл у Рамила Файзрахманова из Республики Татарстан. Сегодня сахалинец черными будет противостоять Мирану Оганяну из Краснодарского края.

Дарья Хохлова нанесла поражение Татьяне Авдеенко из Красноярского края. Представительница Сахалинской области вышла на 50-процентный рубеж (1,5 очка из 3). Сегодня ее соперницей будет Залина Лингур из чеченской Республики.

Третий полпред Сахалина в высшей лиге Денис Син пока никак не может «открыть счет». Слишком уж сильные попадались ему соперники, намного превосходящие по рейтингу. В четвертом туре Денису предстоит партия с хорошо знакомым Расулом Мусаевым из Приморского края.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:07 +2
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