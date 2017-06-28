Первые победы турнира в Сочи одержали сахалинские шахматисты

В Сочи пройдена треть дистанции турнира высшей лиги чемпионата России по шахматам. Островные шахматисты вписали в турнирную таблицу первые единички за победу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Константин Сек белыми выиграл у Рамила Файзрахманова из Республики Татарстан. Сегодня сахалинец черными будет противостоять Мирану Оганяну из Краснодарского края.

Дарья Хохлова нанесла поражение Татьяне Авдеенко из Красноярского края. Представительница Сахалинской области вышла на 50-процентный рубеж (1,5 очка из 3). Сегодня ее соперницей будет Залина Лингур из чеченской Республики.

Третий полпред Сахалина в высшей лиге Денис Син пока никак не может «открыть счет». Слишком уж сильные попадались ему соперники, намного превосходящие по рейтингу. В четвертом туре Денису предстоит партия с хорошо знакомым Расулом Мусаевым из Приморского края.