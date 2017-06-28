Больше двух тысяч контрафактных товаров обнаружила Сахалинская таможня
Товар разрешили ввезти в островной регион
За первое полугодие 2017 года Сахалинская таможня обнаружила 2801 контрафактный товар. Одной из самых крупных партий стали 492 бутылки соуса KIKKOMAN. Товар разрешили ввезти на территорию островного региона после оповещения о ситуации правообладателя - он не высказал возражений.
Основную категорию приостановленных товаров составляют автомобильные колеса, маркированные торговым знаком TOYO. Также были выявлены случаи ввоза товаров, маркированных товарными знаками – запчасти KOMATSU, FLEETGUARD, HINO, телефоны APPLE, ручные инструменты IR, телефоны CISCO, жесткие диски HP, наждачная бумага FLEXOVIT.
В большинстве случаев решения о приостановлении выпуска товаров были отменены на основании письменных разрешений правообладателей, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни.