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Спортивные площадки Южно-Сахалинска постепенно разрушают вандалы

Спортивные площадки Южно-Сахалинска постепенно разрушают вандалы

Разрушаю корты, тренажеры и ограду как подростки, так и взрослые

В областном центре участились случаи нападения вандалов на объекты спортивной инфраструктуры. Сотрудники МБУ «Спортивный город» регулярно ремонтируют деревянные борта хоккейных кортов, восстанавливают сетчатое ограждение, электрическое освещение, калитки и ворота для въезда спецтранспорта для заливки и расчистки площадки, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

К сожалению, в противоправных действиях замечены не только подростки, но и взрослые.

На спортивной площадке во дворе дома № 55 по ул. Поповича вандалы сломали баскетбольные щиты и вырезали часть резинового покрытия прямо в центре поля. Данный объект появился всего лишь год назад, он был построен по просьбам жителей микрорайона. Ежедневно дети гоняют здесь мяч, занимаются спортом, периодически проводятся мастер-классы инструкторами МБУ «Спортивный город». 

На стадионе у СОШ № 8, который в ночное время закрывается на замок, ограждение приходится чинить ежедневно.

На стадионе СОШ № 3 неизвестные открутили часть ливневой системы, но были вынуждены бросить ее на месте, испуганные ночным сторожем.

- Мы настоятельно просим всех жителей, как взрослых, так и детей, бережно относиться не только к спортивным площадкам, но и ко всему, что призвано украшать наш город, - сказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. - На спортивных площадках могут заниматься все без исключения, укреплять свое здоровье, совершенствоваться физически. Наша работа направлена именно на развитие доступности спорта для населения. Давайте ценить уже имеющиеся спортивные площадки и заботиться об их сохранности

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:20 0
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 17:47
Руки бы оторвать этим вандалам вместе с ногами
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