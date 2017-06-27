В ближайшие дни фасады 27 домов в Южно-Сахалинске покрасят в одном стиле

В Южно-Сахалинске к окраске фасадов подготовлены 27 домов по улицам Сахалинской, Комсомольской, Тихоокеанской и в центральной части города. Накануне объекты посетили мэр Сергей Надсадин, генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский и депутат областной Думы Андрей Хапочкин.

Отметим, что в ходе капитального ремонта фасадов выполняется полный комплекс работ - ремонт и герметизация межпанельных швов, ремонт отмостки и входных групп, замена окон в подъездах, в некоторых домах производится ремонт крыши, утепление торцевых стен. Финальный этап - окрашивание фасадов и балконов в единую цветовую гамму, определенную для каждой улицы, в основном в теплые тона с более яркими цветовыми акцентами на цоколь и балконы.

Заказчиками работ выступают управляющие компании. Специалисты ежедневно выезжают на объекты, чтобы контролировать последовательность, объемы и качество выполнения всех этапов капитального ремонта, в том числе и скрытых работ. Особенно это важно, например, при ремонте межпанельных швов, утеплении стен и т. д. Организации будут осуществлять приемку объектов и, соответственно, нести ответственность в случае выявления дефектов.

Особое внимание уделили технологии капитального ремонта крыш, который уже завершен на 4 домах. Чтобы на кровлях не образовывались наледь и сосульки, необходимо обеспечить тепловую изоляцию чердачных перекрытий. По словам специалистов, эта технология хорошо зарекомендовала себя - именно так, например, в 2015 году отремонтирована крыша на доме № 22 по ул. Тихоокеанской. За это время нареканий в ходе эксплуатации данной крыши, по словам представителя управляющей организации ООО «УК «ЖЭУ-1», не было.

В ближайшие дни подрядчикам поступит краска для фасадов. Уже сделаны контрольные выкрасы, чтобы не ошибиться с оттенком, поскольку одна и та же краска на различной фактуре панелей может выглядеть по-разному. Это же касается и межпанельных швов. В этом сезоне учтены недочеты прошлого года, и швы перед окраской будут дополнительно обработаны специальным составом, чтобы избежать различия в оттенках.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются строители, - горожане, препятствующие формированию единого архитектурного облика балконов жилых домов. Южносахалинцам, проживающим в домах, которым предстоит капитальный ремонт, напоминают, что единые колористические решения в окраске фасадов домов и балконов прописаны правилами благоустройства.

В общей сложности до конца октября предстоит капитально отремонтировать 122 дома. Однако на сегодняшний день не для всех определены подрядные организации. Мэр Сергей Надсадин сделал замечание департаменту городского хозяйства за затягивание проведения конкурсных процедур - это может сказаться на своевременности выполнения работ. Департаменту даны указания принять все возможные меры, чтобы выполнить запланированный объем работ, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.