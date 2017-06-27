Юная сахалинка до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись

Самый опасный возраст для семейных пар на Сахалине и Курилах – от 25 до 35 лет, а больше всего разводов приходится на браки продолжительностью до четырех лет включительно. Такие данные привел Сахалинстат. В 2016 году брак расторгли почти 2800 семей.

Как свидетельствует статистика, одна сахалинская девушка в возрасте до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись. Самый молодой возраст развода для парней – 19 лет, расторгнуть брак успели пятеро девятнадцатилетних парней.

Число людей, расторгающих брак крепостью до одного года, относительно невелико – в прошлом году оно составило 129. Самыми же опасными стали браки продолжительностью в год, два и три – соответственно 277, 281 и 260 пар заявили о намерении развестись после этого срока. Затем число разводов идет вниз.

При этом стабильным на фоне остальных выглядит стаж брака в 15 – 19 лет. В этом возрасте разводится почти вдвое меньше пар, чем не только при возрасте брака от пяти до девяти лет, но и при опыте больше 20 лет семейной жизни.

Среди женщин больше всего разводятся сахалинки возрастом 25 – 29 лет, а среди мужчин – от 30 до 34 лет. Даже в пенсионном возрасте многие пары решают расторгать отношения – после 60 лет брак прервали почти 200 жителей островного региона.