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Юная сахалинка до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись

Юная сахалинка до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись

Сахалинстат опубликовал статистику разводов

Самый опасный возраст для семейных пар на Сахалине и Курилах – от 25 до 35 лет, а больше всего разводов приходится на браки продолжительностью до четырех лет включительно. Такие данные привел Сахалинстат. В 2016 году брак расторгли почти 2800 семей.

Как свидетельствует статистика, одна сахалинская девушка в возрасте до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись. Самый молодой возраст развода для парней – 19 лет, расторгнуть брак успели пятеро девятнадцатилетних парней.

Число людей, расторгающих брак крепостью до одного года, относительно невелико – в прошлом году оно составило 129. Самыми же опасными стали браки продолжительностью в год, два и три – соответственно 277, 281 и 260 пар заявили о намерении развестись после этого срока. Затем число разводов идет вниз.

При этом стабильным на фоне остальных выглядит стаж брака в 15 – 19 лет. В этом возрасте разводится почти вдвое меньше пар, чем не только при возрасте брака от пяти до девяти лет, но и при опыте больше 20 лет семейной жизни.

Среди женщин больше всего разводятся сахалинки возрастом 25 – 29 лет, а среди мужчин – от 30 до 34 лет. Даже в пенсионном возрасте многие пары решают расторгать отношения – после 60 лет брак прервали почти 200 жителей островного региона.

сегодня, в 10:50 +3
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Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 11:01 Отредактированно сегодня, в 11:02
"Юная сахалинка до 18 лет успела не только выйти замуж, но и развестись"-какой богатый жизненный опыт. Ну, усе прямой путь в блогосферу умозаключения писать советами построения семьи.
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Elizabeth
Написано сегодня, в 11:12
в пенсионном возрасте многие пары решают расторгать отношения – после 60 лет брак прервали почти 200 жителей островного региона.
А пожилым то что не живется? Седина в бороду,бес в ребро!
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Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:39
мне кажется вообще свадьба это женская болезнь...
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