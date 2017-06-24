новости
новости
Регистрация
Ночные автогонки с полицией устроил молодой невельчанин

Ночные автогонки с полицией устроил молодой невельчанин

Он отправился под арест на 15 суток

В Невельске в ходе ночного спецрейда задержали угонщика. Он устроил гонку по улице Береговой, в погоню за ним бросился экипаж ДПС.  

После задержания стало понятно, что 19-летний водитель пьян, в машине обнаружили полуторалитровую бутылку пива.  Автомобиль невельчанину не принадлежит, он взял его без спроса у родственника.

- Меня попросили присмотреть за собаками, - рассказывал он полицейским. – Нашел ключи от дядиной машины. Сел и поехал.

Полицейские пытались выяснить, где находится сам дядя, но племянник не знал, сообщил только, что он скорее всего в запое.

За эту нетрезвую поездку да ещё и без прав, молодой невельчанин отправился под арест на 15 суток.

Напомним, что не так давно в Невельске пьяный гонщик насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:41 0
Другие статьи по темам
Прочее
погоня в Невельске
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината
Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
disa Online
Написано сегодня, в 11:56
Хреновый Вин Дизель из него получился
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Бронзу чемпионата по быстрым шахматам в Крыму завоевала сахалинка
Бронзу чемпионата по быстрым шахматам в Крыму завоевала сахалинка
В ближайшие дни фасады 27 домов в Южно-Сахалинске покрасят в одном стиле
В ближайшие дни фасады 27 домов в Южно-Сахалинске покрасят в одном стиле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru