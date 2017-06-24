Ночные автогонки с полицией устроил молодой невельчанин

Он отправился под арест на 15 суток

В Невельске в ходе ночного спецрейда задержали угонщика. Он устроил гонку по улице Береговой, в погоню за ним бросился экипаж ДПС.

После задержания стало понятно, что 19-летний водитель пьян, в машине обнаружили полуторалитровую бутылку пива. Автомобиль невельчанину не принадлежит, он взял его без спроса у родственника.

- Меня попросили присмотреть за собаками, - рассказывал он полицейским. – Нашел ключи от дядиной машины. Сел и поехал.

Полицейские пытались выяснить, где находится сам дядя, но племянник не знал, сообщил только, что он скорее всего в запое.

За эту нетрезвую поездку да ещё и без прав, молодой невельчанин отправился под арест на 15 суток.

Напомним, что не так давно в Невельске пьяный гонщик насмерть сбил девушку на пешеходном переходе.