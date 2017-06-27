Мусор в районе кладбища Южно-Сахалинска частично убрали

Кучи мусора, мешающие проезду пожарных машин в районе кладбищенского комплекса «Ласточка», убрали «в зоне ответственности». Как сообщил директор комплекса Владимир Дубинин, остальной хлам, загораживающий проезд, не имеет к кладбищу отношения и находится за территорией комплекса. Ранее на состояние дорог, ведущих от кладбища в лес, жаловались военные пожарные. Начальник Южно-Сахалинского лесничества Минобороны Евгений Хорошев сообщил, что минувшей весной в КК «Ласточка» дважды горели дачи.

«От кладбищенского комплекса есть два проезда в лес. Они так захламлены, просто горы мусора. Преимущественно с кладбища. ЗИЛ-131 не смог проехать. Спасибо сотрудникам Сахалинского ГУ МЧС. Не знаю, справились бы мы без их помощи, – рассказал Евгений Хорошев.



Он отметил, что раньше все подобные вопросы решались им напрямую с директором кладбищенского комплекса. Содержать в надлежащем виде дороги – его прямая обязанность. Теперь же взаимодействие, по всей видимости, придется отлаживать заново.



Между тем, как рассказал astv.ru директор КК «Ласточка» Владимир Дубинин, на территории комплекса уборка мусора ведется регулярно, а свалка находится на сопредельной территории.

«Пожарные лукавят, это не наш мусор. После заявлений представителя Минобороны я еще раз проехал по территории и все проверил. Нашел одну кучу и тут же поручил ее ликвидировать. Завтра проверю, убрали или нет. А пожар был на соседней территории, сюда недобросовестные горожане свозят свой мусор. Дороги эти ведут к заброшенным дачам, люди пользуются тем, что здесь никого нет и сваливают свой хлам вместо того, чтобы купить талон на утилизацию. К тому же, у нас мусор, сами понимаете, специфический, его сразу видно. Венки, оградки. Как такое спрячешь?», - поделился Владимир Дубинин.

По данным Минлесхоза, 13 из 30 лесных пожаров этого года перешли на территории лесного фонда из сопредельных территорий.