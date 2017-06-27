На Сахалине при поддержке АСИ планируется построить два технопарка

Агентство стратегических инициатив поможет Сахалину улучшить инвестиционный климат. Этот вопрос в ходе сегодняшней встречи обсудили губернатор Олег Кожемяко и директор направления «Развитие регионов» в агентстве Игорь Кустарин.

По итогам 2016 года Сахалинская область признана одним из самых динамично развивающихся субъектов на Дальнем Востоке. Более чем на 6 процентов вырос валовой региональный продукт. Увеличились объемы инвестиций в экономику и доходы жителей. Отмечены улучшения в демографии - при росте рождаемости (ее показатель превысил среднероссийский) снижается смертность.

В области зафиксированы наибольшие в макрорегионе объемы ввода жилья – 0,68 квадратных метра в год на человека или в целом 340 тысяч «квадратов». Из них 112 тысяч - жилье социальное. Построено 69 километров автодорог – около трети всех на Дальнем Востоке.

При этом для региона пока актуальными остаются вопросы улучшения инвестиционного климата. Помощь в их решении Сахалину окажет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Автономная некоммерческая организация создана правительством страны в том числе и для того, чтобы налаживать эффективный диалог между структурами бизнеса и власти. Делегация АСИ прибыла в Южно-Сахалинск накануне и уже успела провести ряд совещаний и встреч, посетить многие объекты.

- В Сахалинской области наметились положительные тенденции к улучшению инвестклимата, - озвучил первые итоги визита Игорь Кустарин. – В целом создаются благоприятные условия для ведения бизнеса: упрощаются процедуры подключения субъектов предпринимательства к инженерным сетям, получения ими разрешений на строительство и регистрации прав собственности. Это свидетельствует о ведении диалога властей с предпринимательским сообществом. Мы, со своей стороны, намерены выстраивать более эффективное взаимодействие с сахалинским правительством, чтобы позиции региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности укреплялись.

- Уверен, такое сотрудничество даст положительные результаты. Мы уже проанализировали имеющиеся недостатки при контактах с бизнесом. Связаны они, например, со сложными процедурами по оформлению земельных участков, регистрации предприятий, использованию областного и муниципального имущества. Для исправления этих недочетов совместно с Агентством стратегических инициатив будет составлена дорожная карта, - сказал Олег Кожемяко.

При поддержке данной некоммерческой организации на Сахалине рассчитывают построить и два технопарка. В этих комплексах будут действовать особые условия хозяйствования. От бизнес-структур не потребуется нести затраты на оформление земельных участков и подключение к сетям. Различные помещения можно будет взять в пользование на условиях льготной аренды. С решением этих вопросов предприниматели смогут сосредоточиться на получении конкретного продукта.

Еще одна подобная площадка будет представлять собой детский технопарк - «Кванториум Сахалин». Школьников там обучат робототехнике, промышленному дизайну и информационным технологиям. Проект планируется реализовать на базе гимназии №3 Южно-Сахалинска и института развития образования.

- Думаю, за 2017 год мы сформируем всю необходимую проектно-сметную документацию, а в 2018 году уже начнем создавать такие технопарки, - отметил губернатор.