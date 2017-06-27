На южно-сахалинском перекрестке устроили «зоопарк» из знаков

Фото АСТВ

Жители района пересечения проспекта Победы и Комсомольской улицы в областной столице сегодня удивились обилию дорожных знаков, которые появились у перекрестка. Как оказалось, их заготовили, чтобы расставить по участкам дорог. Движение транспорта в районе временно ограничено из-за строительных работ.

Как сообщал astv.ru, рабочие перекладывают ливневый коллектор и инженерные сети.

− Они находятся в центре Комсомольской улицы, практически на оси дороги, − рассказал АСТВ заместитель начальника производственно-технического отдела компании-подрядчика Дмитрий Стаценко. – Поэтому без частичного перекрытия движения выполнить работы невозможно.

Замена коллектора запланирована в два этапа. Сначала с 4 по 10 июля перекрыта улица Комсомольская с южной стороны. После завершения ремонта с 10 по 16 июля – ее же закроют с северной.