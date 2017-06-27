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Отомстив своему обидчику, потерпевший южносахалинец стал обвиняемым
addgar.ru

Отомстив своему обидчику, потерпевший южносахалинец стал обвиняемым

Оба мужчины предстанут перед судом

28 июня в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи. Фельдшер сообщил, что из гаража на улице Хлебной в сахалинскую областную больницу госпитализирован мужчина с различными телесными повреждениями.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу 32-летний житель Южно-Сахалинска.

Как стало известно, накануне подозреваемый пришел в указанный гараж, где потерпевший распивал спиртные напитки, и принял участие в застолье. Затем между ними возник словесный конфликт. Хозяин гаража не вынес оскорблений в свой адрес, взял монтировку и нанес своему знакомому удар по голове, после чего тот оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

После оказания медицинской помощи он без разрешения покинул лечебное заведение, и решил отомстить своему обидчику. Взяв для храбрости компанию друзей, злоумышленник пришел в тот же гараж, где его хозяин также распивал спиртное, нанес ему ряд тяжких телесных повреждений и скрылся с места преступления.

В результате оба мужчины оказались как потерпевшими, так и подозреваемыми, и будут отвечать перед законом.

Возбуждены два уголовных дела – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 +3
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:01
Хаа, а вы говорите на Руси нет кровной мести, есть, еще какая.
ПС, но как то не по пацански толпой. Вот один на один ... у кого монтировка крепче ...
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:02
"без разрешения покинул лечебное заведение" , а вот если бы отпросился, что всё было по другому :)
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:59
Ничья 1:1
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:11
два дебила...
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:18
Сколько же идиотов по городу ходят.
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:44
Два сапога пара.....
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+1
Jim
Написано сегодня, в 17:01
Даже и не интересно как то без убийства
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0
babaj
Написано сегодня, в 17:01
У нас на работе был мужик с толстенным лбом.Ценился у начальства не изящным мастерством,а тупым упорством в работе. Они в деревне,откуда он родом,издавна бились лбами с мужиками ,если чё,при выяснении споров. Он там был главным победителем-всю деревню отбаранил,чем гордился.
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