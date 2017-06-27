Отомстив своему обидчику, потерпевший южносахалинец стал обвиняемым
Оба мужчины предстанут перед судом
28 июня в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи. Фельдшер сообщил, что из гаража на улице Хлебной в сахалинскую областную больницу госпитализирован мужчина с различными телесными повреждениями.
Стражи правопорядка задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу 32-летний житель Южно-Сахалинска.
Как стало известно, накануне подозреваемый пришел в указанный гараж, где потерпевший распивал спиртные напитки, и принял участие в застолье. Затем между ними возник словесный конфликт. Хозяин гаража не вынес оскорблений в свой адрес, взял монтировку и нанес своему знакомому удар по голове, после чего тот оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
После оказания медицинской помощи он без разрешения покинул лечебное заведение, и решил отомстить своему обидчику. Взяв для храбрости компанию друзей, злоумышленник пришел в тот же гараж, где его хозяин также распивал спиртное, нанес ему ряд тяжких телесных повреждений и скрылся с места преступления.
В результате оба мужчины оказались как потерпевшими, так и подозреваемыми, и будут отвечать перед законом.
Возбуждены два уголовных дела – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
ПС, но как то не по пацански толпой. Вот один на один ... у кого монтировка крепче ...