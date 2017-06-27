Юный южносахалинец пропал в Поронайске

Он ушел из реабилитационного центра «Надежда» 3 июля

Полиция Поронайска разыскивает Володарского Владислава Александровича, 06.10.1999 года рождения. Юноша уроженец Южно-Сахалинска, но находился в СРЦН «Надежда» в Поронайске, откуда ушел 03.07.2017 года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейская внешность, на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стрижен, лицо – овальное, выступающие скулы, глаза-светлые.

Был одет: олимпийка белого цвета, спортивное трико черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Володарского Владислава, просьба сообщить по телефонам: 02, 8(4242)780-780, 780-781, 8(42431), 5-03-06, 5-02-48, отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.