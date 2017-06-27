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Юный южносахалинец пропал в Поронайске

Юный южносахалинец пропал в Поронайске

Он ушел из реабилитационного центра «Надежда» 3 июля

Полиция Поронайска разыскивает Володарского Владислава Александровича, 06.10.1999 года рождения. Юноша уроженец Южно-Сахалинска, но находился в СРЦН «Надежда» в Поронайске, откуда ушел 03.07.2017 года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейская внешность, на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стрижен, лицо – овальное, выступающие скулы, глаза-светлые.

Был одет: олимпийка белого цвета, спортивное трико черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Володарского Владислава, просьба сообщить по телефонам: 02, 8(4242)780-780, 780-781, 8(42431), 5-03-06, 5-02-48, отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. 

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:22 +1
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Комментарии
samaya_555
Написано сегодня, в 14:29
Хорошо, что хоть в этом году начали искать
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 15:12
Надеюсь найдется живым и здоровым. Возраст такой что под замком не ужержишь
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+5
atm
Написано сегодня, в 15:47
Это он 3 апреля ушел в белой олимпийке, в трико и кроссовках? Холодно же еще было
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 17:09
Ушёл полураздетый
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+1
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