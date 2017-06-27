На базе южно-сахалинской гимназии готовятся строить кванториум

ИТ-технологии для детей: такими перспективными направлениями скоро займутся многие школьники Сахалина. На месте будущего детского технопарка в Южно-Сахалинске прошла встреча представителей Агентства стратегических инициатив, властей и администрации учебного заведения, на базе которого планируется строительство.

Информационные разработки, аэроотделение, робототехника, промышленный дизайн и ИТ-технологии: все эти направления появятся в новом детском технопарке «Кванториум». Будущее место строительства уже известно. Чтобы начать работы, необходим лишь утвержденный проект, утверждает координатор общественной организации «Совет жителей "Южный"», член регионального политического совета партии «Единая Россия» Максим Трофимов:

- В Сахалинской области будут созданы два кванториума. Один из них будет строиться на базе гимназии № 3 Южно-Сахалинска. Сегодня в ней строится третий корпус, на его базе и будет всё происходить.

Еще одно такое учреждение, причем первым, откроется в областном институте развития образования осенью 2017 года. Но технический центр в гимназии, по планам, во многом превзойдет предшественника. Школьный «Кванториум» смогут посещать более 1000 детей. В учебном заведении уже готовы работать по новым направлениям. К тому же школа давно и успешно занимается дополнительным образованием, говорит директор Анна Умнова:

- При проектировании новой очереди встал вопрос о том, что дополнительному образованию нужен дополнительный корпус. Это мощный рывок в развитии гимназии, и он, я думаю, получит продолжение. Уже при проектировании закладывались моменты, которые были взглядом в будущее. Например, таким образом одно из направлений декоративно-прикладного искусства получило свое развитие в направлении аэродизайна. Аэродизайн в итоге будет одним из квантов на базе кванториума.

Технические площадки в Южно-Сахалинске возводят по инициативе правительства страны. В России сегодня работает сеть из 24 кванториумов.

- В детском образовании сейчас должен быть очень сильный уклон на технические виды образования. Очень приятно, что со строительством детского технопарка у нас будет больше специалистов в этой сфере. Это будет полезно нашему городу и нашей стране, – считает депутат городской думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Цой.

Пока кванториум находится в стадии разработки. В этом году необходимо сформировать проектно-сметную документацию, а уже в 2018-м перейти к строительству объекта. Он расположится на улице Детской.

По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, будущий кванториум на базе одного из ведущих учебных заведений Сахалинской области позволит родителям выбрать, в каком направлении, по какой специализации обучать своего ребенка. Модели же двух других, взрослых технопарков (в Южно-Сахалинске и Долинске) будут организованы по классическому принципу: бизнесу, приходящему туда, предоставят льготные условия аренды, а также готовые электрические и инженерные сети. Это позволит сэкономить время и деньги на согласованиях, подключениях и прочих формальностях.