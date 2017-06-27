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На большой фестиваль в День семьи, любви и верности приглашают южносахалинцев
astra-novosti.ru

На большой фестиваль в День семьи, любви и верности приглашают южносахалинцев

Праздник пройдет в городском парке 8 июля

Фестиваль в День семьи, любви и верности 8 июля проведет Центр молодежных инициатив в парке Южно-Сахалинска. 

Начнется праздник в 11:00 с конкурса «Нарисуем дружно сказку» на территории детского городка. Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят уличные скульптуры, которые после праздника еще долго будут радовать горожан.

Продолжится мероприятие в 13:00 развлекательной программой на поляне за теннисными кортами. Южносахалинцы смогут увидеть выступления творческих коллективов города, поучаствовать в игровой программе «Вместе веселее» с участием волонтеров проекта «Доктор Клоун» клуба «Альтаир» ЦМИ, поиграть в настольные игры, проверить свою силу и ловкость на площадке коренных малочисленных народов севера. 

Гости семейного фестиваля смогут сделать замечательные фотографии на память в специальной фотозоне, научиться танцевать сальсу и кизомбу, а также посетить мастер-класс по нейрографическому рисованию.

Будут работать и тематические площади: творческие мастерские, фримаркет книг и детских игрушек, твистинг, аквагрим, михенди, мастер-классы по изготовлению украшений, рисованию, пластилинографии, оригами, плетению кос.

Кроме того, в рамках семейного фестиваля в этом году состоится акция «Белый цветок», сообщает пресс-служба МБУ «ЦМИ».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:36 0
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