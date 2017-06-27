Состояние дорог на кладбище Южно-Сахалинска угрожает лесу - Минлесхоз

В наступивший пожароопасный сезон возгорания в кладбищенском комплексе Южно-Сахалинска доставили хлопот военным лесным пожарным.

Об этом на прошедшем сегодня заседании подкомиссии по борьбе с лесными пожарами доложил начальник Южно-Сахалинского лесничества Министерства обороны РФ Евгений Хорошев. По его данным, этой весной в КК «Ласточке» дважды горели заброшенные дачи.



– Это земли города, но границы-то – наши. От кладбищенского комплекса есть два проезда в лес. Они так захламлены, просто горы мусора. Преимущественно с кладбища. ЗИЛ-131 не смог проехать. Спасибо сотрудникам Сахалинского ГУ МЧС. Не знаю, справились бы мы без их помощи, – рассказал Евгений Хорошев.



Он отметил, что раньше все подобные вопросы решались им напрямую с директором кладбищенского комплекса. Содержать в надлежащем виде дороги – его прямая обязанность. Теперь же взаимодействие, по всей видимости, придется отлаживать заново, сообщает пресс-служба Минлесхоза Сахалинской области.



По озвученным сегодня на подкомиссии данным, 13 из 30 лесных пожаров этого года перешли на территории лесного фонда из сопредельных территорий.