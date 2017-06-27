Более сотни юных южносахалинцев сдали тесты по киокусинкай

В СДЮСШОР восточных видов единоборств состоялись учебно-тренировочные сборы по киокусинкай, изюминкой которых стали экзамены на цветные пояса (так называемый кю-тест) для начинающих спортсменов. Занятия провел сенсей Борис Со (черный пояс, IV дан). В них приняли участие свыше ста юных киокушинов.

Первая тренировка была посвящена оттачиванию техники блоков, ударов ногами и руками в передвижении в различных стойках. Во время второй участники краткосрочных учебно-тренировочных сборов познакомились с упражнениями, развивающими гибкость, детально изучали базовые ката (технический комплекс).

В завершение мероприятия Борис Со торжественно вручил именной черный пояс инструктору организации в Холмском отделении киокусинкай Ирине Чуприниной. Она успешно сдала дан-тест в 2016 году в Хабаровске, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.