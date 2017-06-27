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Больше тысячи клещей напали на сахалинцев с начала лета

Больше тысячи клещей напали на сахалинцев с начала лета

Один пострадавший заразился энцефалитом

В поликлиниках с жителей области сняли уже больше тысячи клещей. При этом многие вытаскивают клещей и в домашних условиях. Специалисты напоминают, что в любом случае их надо отдавать на лабораторные исследования.

- Сейчас ежедневно 2-4 человека приходят с такими проблемами, в выходные дни фиксируется больше случаев. Извлеченных клещей мы помещаем в пробирки, и направляем пациентов в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии по адресу: Южно-Сахалинск, ул.Чехова, 28А. Также рекомендуем обратиться к врачу-инфекционисту в своей поликлинике, – отмечает исполняющий обязанности главного врача поликлиники №7 Александр Тырышкин. – В лаборатории проверяют, являются ли клещи переносчиками опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и бореллиоз. Если есть подтверждение, лечение надо начинать незамедлительно.

- За неделю с 23 по 30 июня зарегистрировано 119 случаев присасывания клещей, из них 38 - у детей. Всего с начала сезона их 1008, среди детей - 357. За прошлую неделю выявлено 11 клещей заражённых бореллиями, 1 энцефалитом, – сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Наталья Ватолина.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение количества обращений, тогда их было 199. Но не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. В лес лучше отправляться в одежде, которая ограничивает клещам доступ к отрытым участкам кожи. На голову необходимо надеть капюшон, плотно пришитый к куртке. Защититься от насекомых помогают и репелленты. Кроме этого необходимо каждые 2-3 часа осматривать себя и свою одежду на предмет наличия клещей.

Самая эффективная профилактика клещевого энцефалита – это вакцинация. Она проходит в три этапа, поэтому желающие обезопасить себя в следующем сезоне могут обращаться в поликлиники уже осенью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:02 +1
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Комментарии
Online
Jasper Online
Написано сегодня, в 13:15
Вот злобные твари нападают на беззащитных сахалинцев
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+3
Malinka17
Написано сегодня, в 13:34
Jasper, Злобные и очень голодные. Вон сколько времени пришлось из-за дождей и холода голодными сидеть.
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 14:18
Напали..без обьявления войны...
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+2
Reader
Написано сегодня, в 15:28
Я не понял, энцефалит у клеща выявили или человека? Кто пострадавший то, клещ?
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 17:14
Дааа......"Самая эффективная профилактика клещевого энцефалита – это вакцинация."

Обрабатывать надо лесонасаждения (зелёную зону)... Развелось клещей не мерено....
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+2
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