Больше тысячи клещей напали на сахалинцев с начала лета

В поликлиниках с жителей области сняли уже больше тысячи клещей. При этом многие вытаскивают клещей и в домашних условиях. Специалисты напоминают, что в любом случае их надо отдавать на лабораторные исследования.

- Сейчас ежедневно 2-4 человека приходят с такими проблемами, в выходные дни фиксируется больше случаев. Извлеченных клещей мы помещаем в пробирки, и направляем пациентов в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии по адресу: Южно-Сахалинск, ул.Чехова, 28А. Также рекомендуем обратиться к врачу-инфекционисту в своей поликлинике, – отмечает исполняющий обязанности главного врача поликлиники №7 Александр Тырышкин. – В лаборатории проверяют, являются ли клещи переносчиками опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и бореллиоз. Если есть подтверждение, лечение надо начинать незамедлительно.

- За неделю с 23 по 30 июня зарегистрировано 119 случаев присасывания клещей, из них 38 - у детей. Всего с начала сезона их 1008, среди детей - 357. За прошлую неделю выявлено 11 клещей заражённых бореллиями, 1 энцефалитом, – сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Наталья Ватолина.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение количества обращений, тогда их было 199. Но не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. В лес лучше отправляться в одежде, которая ограничивает клещам доступ к отрытым участкам кожи. На голову необходимо надеть капюшон, плотно пришитый к куртке. Защититься от насекомых помогают и репелленты. Кроме этого необходимо каждые 2-3 часа осматривать себя и свою одежду на предмет наличия клещей.

Самая эффективная профилактика клещевого энцефалита – это вакцинация. Она проходит в три этапа, поэтому желающие обезопасить себя в следующем сезоне могут обращаться в поликлиники уже осенью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.