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Выпускники довольны ЕГЭ – Рособрнадзор

Выпускники довольны ЕГЭ – Рособрнадзор

В ходе специального опроса выяснилось, что большинство школьников считают его наиболее удобной формой экзамена

Выпускники считают ЕГЭ удобной формой экзамена, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, ссылаясь на итоги опроса. Он проходил на официальном портале ЕГЭ с 9 по 25 июня среди выпускников и учащихся школ. Участие в нем приняли около 7,5 тысяч посетителей портала.

Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены. Для 83,4% участников опроса удобно, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, не имеет значения этот факт для 16,6% ответивших.

67% проголосовавших отметили, что наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, которые помешают сдавать экзамены в основные дни.

78,5% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку заданий, а для 21,5% комфортнее экзамен, проводимый в произвольной форме.

Большинство участников опроса (62%) считают более удобной письменную форму экзаменов, остальным (38%) удобнее сдавать экзамен в форме беседы с преподавателем. При этом сдавать экзамен знакомому учителю выпускникам не всегда комфортно: 64% опрошенных не хотели бы, чтоб их экзаменовал преподаватель, с которым не сложились отношения в школе.

По некоторым вопросам мнения опрошенных разделились. 51,8% хотели бы поступать в вуз только по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают необходимым дополнительный профильный экзамен в вузе. Полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы на поступление в вуз для выпускников из крупных городов и из регионов 52,5% участников опроса, а 47,5% ответили, что значение имеет не форма экзамена, а мотивация и желание поступить в выбранный вуз.

«Для нас важно, чтобы ЕГЭ не только объективно проверял знания выпускников, но и являлся комфортной формой экзамена. Итоги опроса показали, что единый госэкзамен в целом понятен и удобен тем, кто к нему готовится и сдает. Важно также понять, какие моменты вызывают напряжение у участников экзамена и что их не устраивает. Результаты опроса будут учтены в нашей дальнейшей работе», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

сегодня, в 12:19 0
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Комментарии
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 15:42
Чтобы дать объективную оценку что лучше и удобнее, так это надо пройти обе школы и советскую и современную. Но судя по тому как сейчас обучается мой ребёнок, мне плакать хочется. Нас учили и нам давали знания. Сейчас нет, мы платим репетиторам и они учат и дают знания.
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