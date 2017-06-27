Больше 2,5 тысяч малышей родились на Сахалине за пять месяцев

Lisa.ru

За январь - май ЗАГСы Сахалинской области зарегистрировали 2544 родившихся малышей, в том числе 33 многоплодных родов (двойни). Число умерших по региону составило 2498 человек. Естественный прирост составил 46 человек, в аналогичном периоде 2016 года - 78 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в Южно-Сахалинске, Аниве, Курильске, Ногликах, Северо-Курильске и Южно-Курильске.

В области зарегистрировано 1253 брака и 1199 разводов против 1241 брака и 1128 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за январь - май 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 8095 человек, из которых 61,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 7982 человека, из которых 76,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 3359 человек. Миграционный прирост составил 113 человек, сообщает пресс-служба Сахалинстата.