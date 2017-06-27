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64,2% сахалинских автомобилистов игнорируют знак «остановка запрещена» - опрос

64,2% сахалинских автомобилистов игнорируют знак «остановка запрещена» - опрос

В целом по стране результаты распределились похожим образом

Автомобильный портал Drom.ru предложил автомобилистам ответить на вопрос: «Останавливаетесь ли вы под знаком «Остановка запрещена», если вам нужно просто высадить или посадить пассажиров?». Оказалось, больше половины водителей Сахалинской области готовы нарушить ПДД, если это никому не помешает.

64,2% автомобилистов региона выбрали вариант ответа «Да, если при этом никому не помешаю». 32,1% относят себя к законопослушным водителям и утверждают, что всегда доедут до места, где остановка разрешена. В меньшинстве оказались автовладельцы, которые способны уверенно нарушить ПДД — 3,8% ответили «да, даже если временно помешаю движению».

В целом по стране результаты распределились похожим образом: 61% водителей нарушают требование знака 3.27, при условии, что никому не мешают. 29% оставляют машину только в разрешенных местах. И 9% готовы нарушить при любых условиях. 

Больше всего водителей, неукоснительно соблюдающих правила, в Курганской области: ровно половина местных автомобилистов не нарушают требования знаков. А тех, кто готов нарушать в любом случае, больше в Краснодарском крае — 15,6%. 

В комментариях к опросу водители высказывают разное отношение к теме запрещающих знаков: «Под знаком не останавливаюсь и другим не советую», «всегда ищу место где разрешено или паркуюсь на свободной парковке во дворе» — утверждают одни. «Если никому не мешаешь, то на 30 секунд можно», «я под любой знак поеду как посчитаю удобным» — говорят другие.

На основе мнения 12 888 пользователей автомобильного портала Drom.ru из 35 регионов страны. Опрос проводился в период с 19 по 26 июля 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:41 0
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:49
Все ноют про пробки, но при этом сами эти пробки и создают. Считаю что на основных дорогах города, необходимо запретить стоянку, тогда появиться дополнительная полоса для движения. Плюс увеличится скорость потока. Про нытье, а где ставить машину аргументы не принимаю. Дорога для движения.
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+4
Online
BARON Online
Написано сегодня, в 13:03
ostrovsakhalin, Полностью поддерживаю!!!!!
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0
AX9566
Написано сегодня, в 13:09
ostrovsakhalin, Ну запрещена стоянка на Пограничной, и что? Судя по припаркованным драндулетам, их водятелы все запреты на шише вертели, и так по всему городу
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:06 Отредактированно сегодня, в 14:06
AX9566, то что они вертят, это только от импотенции градоначальника зависит. Если будет работающая служба эыакуаторов, и будут постоянно и систематически дрюкать. То вылечиться быстро. Соседям хватило трех раз и трех штрафов за парковку на тротуаре. Отшептало. Кому то раза хватает.
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+1
Еще 1 комментарий
Avarkom
Написано сегодня, в 13:40
Скажите спасибо РЭКу за тарифы на эвакуацию ТС. Штрафстоянки по сути банкроты с такими тарифами.
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0
Hana
Написано сегодня, в 13:43
Мне кажется в таких городах как Южно-Сахалинск(не большие,с большим количеством транспорта и не развитым дорожной инфраструктурой) необходимо разрешить парковку с частичным заездом на тротуар,как было это ранее 8,6,2
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0
Helesha
Написано сегодня, в 13:54
Журналисты поменяйте дату опроса! Сегодня только 4 июля!! А у вас опрос уже 26 июля прошел!))) Либо поменяйте месяцы... июль на ИЮНЬ
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+1
senchick
Написано сегодня, в 14:08
Реально, сразу в глаза "бросается": ....проводился в период с 19 по 26 июля 2017 года....
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 15:12
Почему то этот знак ставят именно там,где тебе удобнее всего и позарез нужно припарковаться
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+1
Reader
Написано сегодня, в 15:26
Респект 3.8% за честность. Остальные в подавляющем большинстве - лицимеры. Тех, кто останавливается под знаком значительно больше.
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+2
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