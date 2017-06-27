64,2% сахалинских автомобилистов игнорируют знак «остановка запрещена» - опрос

Автомобильный портал Drom.ru предложил автомобилистам ответить на вопрос: «Останавливаетесь ли вы под знаком «Остановка запрещена», если вам нужно просто высадить или посадить пассажиров?». Оказалось, больше половины водителей Сахалинской области готовы нарушить ПДД, если это никому не помешает.



64,2% автомобилистов региона выбрали вариант ответа «Да, если при этом никому не помешаю». 32,1% относят себя к законопослушным водителям и утверждают, что всегда доедут до места, где остановка разрешена. В меньшинстве оказались автовладельцы, которые способны уверенно нарушить ПДД — 3,8% ответили «да, даже если временно помешаю движению».



В целом по стране результаты распределились похожим образом: 61% водителей нарушают требование знака 3.27, при условии, что никому не мешают. 29% оставляют машину только в разрешенных местах. И 9% готовы нарушить при любых условиях.



Больше всего водителей, неукоснительно соблюдающих правила, в Курганской области: ровно половина местных автомобилистов не нарушают требования знаков. А тех, кто готов нарушать в любом случае, больше в Краснодарском крае — 15,6%.



В комментариях к опросу водители высказывают разное отношение к теме запрещающих знаков: «Под знаком не останавливаюсь и другим не советую», «всегда ищу место где разрешено или паркуюсь на свободной парковке во дворе» — утверждают одни. «Если никому не мешаешь, то на 30 секунд можно», «я под любой знак поеду как посчитаю удобным» — говорят другие.



На основе мнения 12 888 пользователей автомобильного портала Drom.ru из 35 регионов страны. Опрос проводился в период с 19 по 26 июля 2017 года.