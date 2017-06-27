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На конкурс путешествий «Сахалин - сто дорог» принимают заявки

На конкурс путешествий «Сахалин - сто дорог» принимают заявки

Участвовать могут индивидуальные путешественники, семьи, команды образовательных учреждений, общественных организаций и туристских клубов

Стартовал пятый сезон конкурса путешествий "Сахалин - сто дорог", сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг». Заявки на участие принимают  до 1 ноября.

В конкурсе могут принять участие индивидуальные путешественники, семьи, команды образовательных учреждений, общественных организаций и туристских клубов. Победители и финалисты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Заявки принимают в номинациях: экологический маршрут, спортивный маршрут, детское и семейное туристское путешествие, фотография о путешествии «Островная природа». Обязательные условия для всех маршрутов - это активное передвижение, ночёвки в полевых условиях и самостоятельная организация похода.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по формам, предлагаемым в положении, которое размещено на сайте Клуба "Бумеранг" в разделе "Конкурсы". Всем туристам рекомендуем ознакомиться с положением до выхода на маршрут.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по формам, предлагаемым в положении, которое размещено на сайте Клуба "Бумеранг" в разделе конкурсы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:53 +2
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