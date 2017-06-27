Потенциальными донорами костного мозга стали почти 200 сахалинцев

А один уже успел спасти чью-то жизнь

С момента создания национального регистра доноров костного мозга около 200 жителей Сахалина сдали свои образцы крови для попадания в него. А один человек успел стать реальным донором и спас жизнь другого. С начала нынешнего года прием потенциальных доноров закончился, но представители Русфонда – организатора акции – обещают, что он возобновится осенью.

Попасть в регистр, сдав кровь в своем городе, могут жители многих, но не всех регионов России. Южно-Сахалинск в 2015 году оказался в числе тех городов, где такая возможность есть. При этом не имеет значения место регистрации потенциального донора – нужен только паспорт. Процедура является безвозмездной.

– Мы производим забор крови, – сообщила astv.ru сотрудник медицинской клиники Елена Юферова. – Потом отправляем ее в Санкт-Петербург, где уже в Русфонде определяют HLA-фенотип донора и находят реципиента с такими же показателями.

Месяц назад один сахалинец уже стал реальным донором костного мозга. Его HLA-фенотип подошел одному из больных, после чего прошла операция по трансплантации.

Сдать кровь на Сахалине можно в «Инвитро». Правда, сейчас набор потенциальных доноров временно прекращен: в Русфонде идет техническое переоснащение.

Среди противопоказаний к донорству – болезни крови, психические заболевания, наркомания, алкоголизм. Также аборлютным отводом являются такие инфекционные заболевания, к которым относятся СПИД, сифилис, туберкулез, гепатиты.

Национальный регистр доноров имени Васи Перевощикова формируется в России с 2014 года. В рамках его создания одновременно идут сбор пожертвований и привлечение доноров – для последних процедура попадания в регистр бесплатна, тогда как фактически нас сегодняшний день стоит около 14 тысяч рублей. Сейчас в регистре больше 70 тысяч образцов крови, среди которых может идти поиск.

Ежегодно тысячи россиян нуждаются в трансплантации костного мозга, без которой их ожидает быстрая смерть. Сейчас наиболее развиты регистры в странах Запада, однако их главное отличие – стоимость подбора, которая в несколько раз выше российской и превышает 1 миллион рублей. Поэтому донора постоянно приходится искать через благотворительные сборы денег. С ростом российской базы все больше пациентов получают возможность найти донора костного мозга, потратив в несколько раз меньше денег.