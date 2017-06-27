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Потенциальными донорами костного мозга стали почти 200 сахалинцев

Потенциальными донорами костного мозга стали почти 200 сахалинцев

А один уже успел спасти чью-то жизнь

С момента создания национального регистра доноров костного мозга около 200 жителей Сахалина сдали свои образцы крови для попадания в него. А один человек успел стать реальным донором и спас жизнь другого. С начала нынешнего года прием потенциальных доноров закончился, но представители Русфонда – организатора акции – обещают, что он возобновится осенью.

 

Попасть в регистр, сдав кровь в своем городе, могут жители многих, но не всех регионов России. Южно-Сахалинск в 2015 году оказался в числе тех городов, где такая возможность есть. При этом не имеет значения место регистрации потенциального донора – нужен только паспорт. Процедура является безвозмездной.

– Мы производим забор крови, – сообщила astv.ru сотрудник медицинской клиники Елена Юферова. – Потом отправляем ее в Санкт-Петербург, где уже в Русфонде определяют HLA-фенотип донора и находят реципиента с такими же показателями.

Месяц назад один сахалинец уже стал реальным донором костного мозга. Его HLA-фенотип подошел одному из больных, после чего прошла операция по трансплантации.

Сдать кровь на Сахалине можно в «Инвитро». Правда, сейчас набор потенциальных доноров временно прекращен: в Русфонде идет техническое переоснащение.

Среди противопоказаний к донорству – болезни крови, психические заболевания, наркомания, алкоголизм. Также аборлютным отводом являются такие инфекционные заболевания, к которым относятся СПИД, сифилис, туберкулез, гепатиты.

Национальный регистр доноров имени Васи Перевощикова формируется в России с 2014 года. В рамках его создания одновременно идут сбор пожертвований и привлечение доноров – для последних процедура попадания в регистр бесплатна, тогда как фактически нас сегодняшний день стоит около 14 тысяч рублей. Сейчас в регистре больше 70 тысяч образцов крови, среди которых может идти поиск.

Ежегодно тысячи россиян нуждаются в трансплантации костного мозга, без которой их ожидает быстрая смерть. Сейчас наиболее развиты регистры в странах Запада, однако их главное отличие – стоимость подбора, которая в несколько раз выше российской и превышает 1 миллион рублей. Поэтому донора постоянно приходится искать через благотворительные сборы денег. С ростом российской базы все больше пациентов получают возможность найти донора костного мозга, потратив в несколько раз меньше денег.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 10:05 0
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:12
А чем опасно сдавать костный мозг?
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vereno Online
Написано сегодня, в 10:38
Абсолютно не опасно. Есть два способа сдачи костного мозга (это уже непосредственно перед пересадкой нуждающемуся): 1) под наркозом берут кровь (он же костный мозг) из тазовых костей (иногда из других самых больших костей). 2) в течении нескольких дней донор получает специальные средства, которые увеличивают производство стволовых клеток и выброс их в кровь и потом в течении нескольких часов прогоняют кровь через спец.аппарат, где отфильтровываются нужные клетки. Все это безопасно. Только безвозмездно.
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