Между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой будет ходить круизный лайнер

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Росморпорт планирует в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Андрей Тарасенко, принимавший участие в награждении лучших членов экипажа круизного лайнера "Князь Владимир" по случаю Дня морского и речного флота, передает ТАСС.

"Круизное сообщение будем развивать. Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским", - сказал Тарасенко.

По словам главы Росморпорта, о планах открытия новой круизной линии будет доложено руководству страны на ближайшем заседании Госсовета. "Запустить линию планируется уже в следующем году", - добавил он.