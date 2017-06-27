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Между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой будет ходить круизный лайнер
Запустить мореходную линию Росморпорт планирует в 2018 году
Росморпорт планирует в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Андрей Тарасенко, принимавший участие в награждении лучших членов экипажа круизного лайнера "Князь Владимир" по случаю Дня морского и речного флота, передает ТАСС.
"Круизное сообщение будем развивать. Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским", - сказал Тарасенко.
По словам главы Росморпорта, о планах открытия новой круизной линии будет доложено руководству страны на ближайшем заседании Госсовета. "Запустить линию планируется уже в следующем году", - добавил он.
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Комментарии
project
Написано сегодня, в 10:39
Интересно узнать ценник на такой круиз.
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:44
А у нас хоть одна гавань по глубине подходит под такую дуру?..он прям к причалу будет подходить что ли?
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 10:46
Товарищ Сергей, Да не факт, что именно такой будет ходить...фото лайнера просто могли взять на обложку.
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Cyrus_the_Great Online
Написано сегодня, в 10:56
Товарищ Сергей, именно такая "дура" и заходила в Северный порт в Корсакове в эти выходные:) так что ничего удивительного.
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sasch Online
Написано сегодня, в 10:56
Интересный вариант. Мне нравится. Я б даже прокатился, конечно с учётом цены.
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