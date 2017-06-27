Футболисты «Сахалина» одержали победу над «Сменой»

В Хабаровске продолжается зональный турнир Кубка РФС («Дальний Восток») среди юношей 2003 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ. Во втором туре команды порадовали зрителей результативным футболом, забив в трех матчах десять мячей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Наивысшую результативность продемонстрировали футболисты «РСДЮФШ» (Нерюнгри), разгромившие «Локомотив» из Уссурийска – 4:0. Юные «железнодорожники», проиграв второй матч подряд с «сухим» счетом, отправились на дно турнирной таблицы.

Соседом «Локомотив» является «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, также не забившая ни одного гола в двух матчах. В первом туре она пропустила один мяч от «СКА-Хабаровск», а во втором защита «Смены» рассыпалась под мощью атак «Сахалина-2003». Итог игры – 3:0 в пользу сахалинских футболистов.

Тем временем турнирную таблицу возглавил «Луч-Энергия» из Владивостока, одолевший «СКА-Хабаровск» (2:1). В активе команды из столицы Приморья стало 6 очков. И именно с ней 3 июля предстоит сыграть «Сахалину-2003».

Положение команд: 1. «Луч-Энергия» - 6 очков. 2 – 3. «РСДЮФШ» и «Сахалин-2003» - по 4. 4. «СКА-Хабаровск» - 3. 5 – 6. «Смена» и «Локомотив» - по 0.