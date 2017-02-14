В Южно-Сахалинске возобновляется судебный процесс по делу экс-губернатора Хорошавина

Вместе с бывшим главой Сахалинской области на скамье подсудимых оказались его подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов

Сегодня, 3 июля, городской суд Южно-Сахалинска возобновляет слушания по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. На заседании планируется заслушать показания свидетелей и фигурантов дела. В частности, ожидается, что в режиме видеоконференцсвязи с Москвой на суде будет допрошен один из обвиняемых, находящийся в столице под домашним арестом. Как сообщили astv.ru в городском суде Южно-Сахалинска, начало заседания назначено на 17.00.

Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в ряде эпизодов взяточничества. Суд над Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске 20 февраля 2017 года. 14 февраля он был этапирован на остров из следственного изолятора Москвы.

Вместе с бывшим главой Сахалинской области на скамье подсудимых оказались его подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов. Еще один обвиняемый Николай Борисов участвует в суде в статусе, не связанном с содержанием под стражей. Он единственный из четверых подсудимых, кто частично признал свою вину.

Заседание суда так же запланировано и на завтра, 4 июля.