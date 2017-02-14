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В Южно-Сахалинске возобновляется судебный процесс по делу экс-губернатора Хорошавина

В Южно-Сахалинске возобновляется судебный процесс по делу экс-губернатора Хорошавина

Вместе с бывшим главой Сахалинской области на скамье подсудимых оказались его подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов

Сегодня, 3 июля, городской суд Южно-Сахалинска возобновляет слушания по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. На заседании планируется заслушать показания свидетелей и фигурантов дела. В частности, ожидается, что в режиме видеоконференцсвязи с Москвой на суде будет допрошен один из обвиняемых, находящийся в столице под домашним арестом. Как сообщили astv.ru в городском суде Южно-Сахалинска, начало заседания назначено на 17.00. 
 
Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в ряде эпизодов взяточничества. Суд над Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске 20 февраля 2017 года. 14 февраля он был этапирован на остров из следственного изолятора Москвы.
 
Вместе с бывшим главой Сахалинской области на скамье подсудимых оказались его подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов. Еще один обвиняемый Николай Борисов участвует в суде в статусе, не связанном с содержанием под стражей. Он единственный из четверых подсудимых, кто частично признал свою вину.
 
Заседание суда так же запланировано и на завтра, 4 июля.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:26 +2
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Место
Южно-Сахалинский городской суд
Прочее
Александр ХорошавинСергей КарепкинАндрей ИкрамовНиколай Борисов
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 14:16
Да, господи, отпустите вы его уже! Сколько можно! Вроде уже все подписали,на что он не давал согласия! Можно подумать Кожемяка такие деньжища закалачивает законным путем?!
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+5
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 14:42
Мне уже не интересно что там с Хорошавиным. Я жду новостей с посадки нашего нового губернатора.
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:42
Мне вот жалко уже тёзку стало.
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+4
katenok1183
Написано сегодня, в 15:48
Долгоиграющий роман.
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0
angi-75
Написано сегодня, в 15:55
Верните Хорошавина на место, откуда взяли! Лучше уж пускай он будет губернатором, нежели Алтаец!!!!
Ходь и взятки брал, ну зато людям помогал. Не то что( этот). Всё о туристах думает! То горный воздух развивает, то япошек на курилы созывает. А простые крестьяне страдают!
Продукты дорожают, электроэнергия дорожает, кварт.плата тоже. А зарплата нихера не поднимается. Сколько можно тертеть!?
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+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:06
angi-75, не алтаец,а амурец))
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+1
kholmchanin
Написано сегодня, в 16:15
И чего мурижить? Ободрали, как липку, и всё в Москву упёрли.
При нём нЕ жили как в Эмиратах, и без него ничегошеньки не
поменялось, как тащили так и тащат, до ПродТалонов вот
худо-бедно дОжили, совсем "безнадёжных" нормированно
подкармливать будут...
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:25
А у нас всегда так ,как хороший губернатор,так что-нибудь с ним случится! Фархудинов был человеком с большой буквы,разбился! Не удивлюсь,что спланировали аварию. А Хорошавина обвинили,во всех смертных грехах. Скорей всего тоже за зря! Ну а Кожемяка,Амурскую область обобрал до нитки,теперь принялся за острова!
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