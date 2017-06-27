новости
новости
Регистрация
Как помочь тюленям и китам, объяснили сахалинцам волонтеры

Как помочь тюленям и китам, объяснили сахалинцам волонтеры

В День молодёжи члены клуба «Бумеранг» рассказали о работе группы по спасению морских животных «Друзья океана»

В День молодёжи  волонтёры Клуба «Бумеранг» рассказали горожанам и гостям Южно-Сахалинска о работе группы по спасению морских животных «Друзья океана», сообщает пресс-служба клуба. 

На площадке можно было потрогать исполинскую куклу серого кита и узнать о его жизни. Дети с большим удовольствием гладили и сжимали в руках небольшие плюшевые игрушки тюленей и китов. Они сыграли в настольную игру о морских обитателях. 

 

Пока дети играли, их родители могли пообщаться с волонтёрами и узнать о том, как вести себя в случае встречи с китообразными и тюленями. На шатре защитников морских животных были размещены плакаты с правилами поведения в ситуациях, когда понадобиться помощь млекопитающим – в случае запутывания, обмеления, ранения или другой угрозы.

Эти плакаты распространяют волонтёры в прибрежных районах Сахалина на рыбных станах, вокзалах, в библиотеках, магазинах и других общественных местах. 

Также желающие получили визитку-наклейку с телефоном, по которому можно сообщить спасателям-общественникам о встречах с животными. Обо всех встречах с морскими млекопитающими на побережье можно сообщать по телефону 8-914-769-59-69. Уже осенью продолжится обучение волонтёров группы. Желающих приглашают присоединиться «Друзьям океана». 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:57 +2
Другие статьи по темам
Прочее
клуб Бумеранг
Популярное на ASTV
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ольге Ефимовой из Макарова, больной раком желудка, нужен новый курс химиотерапии
Ольге Ефимовой из Макарова, больной раком желудка, нужен новый курс химиотерапии
Два дня «Сахалин-М» пытался одолеть футболистов из Владивостока
Два дня «Сахалин-М» пытался одолеть футболистов из Владивостока
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru