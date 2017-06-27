Как помочь тюленям и китам, объяснили сахалинцам волонтеры

В День молодёжи члены клуба «Бумеранг» рассказали о работе группы по спасению морских животных «Друзья океана»

В День молодёжи волонтёры Клуба «Бумеранг» рассказали горожанам и гостям Южно-Сахалинска о работе группы по спасению морских животных «Друзья океана», сообщает пресс-служба клуба.

На площадке можно было потрогать исполинскую куклу серого кита и узнать о его жизни. Дети с большим удовольствием гладили и сжимали в руках небольшие плюшевые игрушки тюленей и китов. Они сыграли в настольную игру о морских обитателях.

Пока де ти играли, их родители могли пообщаться с волонтёрами и узнать о том, как вести себя в случае встречи с китообразными и тюленями. На шатре защитников морских животных были размещены плакаты с правилами поведения в ситуациях, когда понадобиться помощь млекопитающим – в случае запутывания, обмеления, ранения или другой угрозы.

Эти плакаты распространяют волонтёры в прибрежных районах Сахалина на рыбных станах, вокзалах, в библиотеках, магазинах и других общественных местах.

Также желающие получили визитку-наклейку с телефоном, по которому можно сообщить спасателям-общественникам о встречах с животными. Обо всех встречах с морскими млекопитающими на побережье можно сообщать по телефону 8-914-769-59-69. Уже осенью продолжится обучение волонтёров группы. Желающих приглашают присоединиться «Друзьям океана».